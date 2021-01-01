Spor Toto Süper Lig için endişe verici rakam

Avrupa'nın beş büyük liginde toplamda 33 kez hoca değişikliği yaşanırken, sadece Spor Toto Süper Lig'de 27 kez teknik direktör değişikliği oldu.

Yıllardır Türk futbolunun kanayan yarasıdır istikrarsızlık. Kadrolar her sezon birçok değişime uğrarken, aynı zamanda teknik direktörler de sürekli bir sirkülasyon içindedir.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon da çok fazla değişen bir şey olmadı ve bu istikrarsızlık devam etti. Ligde milli araya kadar geçen 31 haftada tam 27 kez hoca değişikliği yaşandı.

Bu da neredeyse haftada bir teknik direktör değişikliği yapıldığı anlamına geliyor. Peki Avrupa'nın beş büyük liginde durum ne? Onlar da Süper Lig gibi istikrarsız mı yoksa oralarda işler farklı mı işliyor? Gelin, birlikte göz atalım.

Avrupa'da istikrar, Türkiye'de sirkülasyon

Spor Toto Süper Lig'de 31 haftada 27 kez teknik direktör değişirken, Avrupa'nın beş büyük liginde ise durum çok farklı. Söz konusu liglerde milli araya kadar toplamda 33 kez hoca değişikliği oldu.

En çok izlenen lig olan Premier Lig'de, bu sezon yalnızca üç kez menajer değişikliği yaşandı ve toplamda 22 farklı menajer görev yaptı.

İspanya'da da oldukça düzenli bir şekilde çalışıldığını görüyoruz. La Liga'da toplamda 25 teknik direktör görev yaparken, sezon başından bu yana beş kez hoca değişikliği yaşandı.

İtalya Serie A'da ise sezon başından bu yana altı kez hoca değiştirildi, 26 farklı teknik direktör görev yaptı.

Türkiye'ye en yakını Ligue 1

Almanya Bundesliga'da 26 farklı hoca görev yaparken, sekiz kez hoca değişikliği yaşandı. Beş büyük ligde, Süper Lig haricinde nispeten istikrarsız olan yer ise Fransa.

Ligue 1'de bu sezon 31 farklı hoca görev yaptı ve 11 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Fakat Ligue 1'deki 11 değişiklik bile, Süper Lig'in yarısına dahi erişmiyor.

Bülent Korkmaz, maça çıkmadan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de ilk ayrılık Konyaspor'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, sezon başında henüz resmî maça çıkmadan teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayırıp, yerine İsmail Kartal'ı getirdi.

Son ayrılık ise Kasımpaşa'da gerçekleşti. İstanbul ekibi, Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını açıkladı ve takımı Fatih Karagümrük'ten ayrılan Şenol Can'a emanet etti.

Hangi takım, hangi teknik direktörleri gönderdi?

Spor Toto Süper Lig'de 15 takım, toplamda 27 teknik direktör ile yollarını ayırdı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor ve Sivasspor ise hoca değiştirmeyen altı kulüp arasında yer aldı.

İşte 15 takımın yollarını ayırdığı teknik direktörlerin listesi:

Ankaragücü: Fuat Çapa, Mustafa Dalcı

Antalyaspor: Tamer Tuna

BB Erzurumspor: Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal

Başakşehir: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Stjepan Tomas

Denizlispor: Robert Prosinecki, Yalçın Koşukavak

Gaziantep FK: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Mert Nobre, Mustafa Kaplan, Mehmet Altıparmak

Göztepe: İlhan Palut

Karagümrük: Şenol Can

Kasımpaşa: Mehmet Altıparmak, İrfan Buz, Fuat Çapa

Kayserispor: Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Dan Petrescu

Konyaspor: İsmail Kartal

Trabzonspor: Eddie Newton

Yeni Malatyaspor: Hamza Hamzaoğlu

Editör yorumu

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör değişimlerine kim, neye göre karar veriyor belli değil fakat bu işin çığrından çıkmaya başladığı bir gerçek. Kulüplerin bu başına buyruk tavırları, belki de yakın zamanda yeni yasaklamaları beraberinde getirebilir.

Nasıl bir teknik direktör aynı sezonda üç takım çalıştıramıyorsa, kulüplere de teknik direktör değiştirme sınırı konulabilir. Aksi takdirde bu durum sürecek, oyunun gelişimini engellemeye devam edecek, aynı zamanda da tazminatlardan dolayı kulüplerin batmasında büyük rol oynayacak.