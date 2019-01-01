Spor Toto 1. Lig'de play-off finali kimler arasında, ne zaman ve nerede oynanacak

Süüper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig'de play-off finalistleri belli oldu.

'de 2018-19 sezonunda şampiyon, ise ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti. Play-off yarı finalinde de 'u iki maç sonunda eleyen ilk finalist oldu.

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Sezonu sırasıyla 3, 4, 5 ve 6. sıralarda tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazanan takımlar ise Hatayspor, , FK ve Adana Demirspor olmuştu.

Spor Toto 1. Lig'de play-off finali kimler arasında oynanacak?

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeye hak kazanacak üçüncü ve son takımı belirleyecek olan play-off turunda Hatayspor ile Adana Demirspor, Gazişehir ile de Osmanlıspor eşleşmişti.

Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Hatayspor, heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı 3-2 kazanarak tur atladı.

Yarı finalin diğer maçı, Gazişehir ile Osmanlıspor mücadelesinin ilk ayağını Gaziantep ekibi evinde 2-0 kazanarak büyük avantaj yakalamıştı. Rövanş mücadelesi 26 Mayıs'ta saat 21.00'de oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off finali ne zaman ve nerede oynanacak?

'e yükselmeye hak kazanacak son takımın belirleneceği final müsabakası ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

İstanbul'da Vodafone Park'ta tek maç üzerinden karşılaşacak olan finalistlerin mücadelesi saat 21.30'da başlayacak.