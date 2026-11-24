Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı ile hakemlerden biri arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesine ilişkin Fas tarafının anlatımını tartışmalı bir duruma düşürdü.

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Mahkeme, söz konusu olayla ilgili Fas Federasyonu'ndan herhangi bir resmi itiraz almadığını açıkladı. Bu gelişme, 2025 Afrika Uluslar Kupası krizinde nihai kararın açıklanmasından saatler önce mahkemeye sunulduğu öne sürülen yazının gerçekliği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Gazeteci Malang Sané'nin aktardığına göre, Spor Tahkim Mahkemesi'nin İletişim ve Medya Bölümü Başkanı Vanessa Tracy, mahkemenin Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile üç kişilik tahkim heyetinin üyelerinden biri arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesine ilişkin Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir itiraz almadığını doğruladı. Bu açıklama, Fas'ın resmi bir şikâyette bulunduğunu öne süren haberlerle çelişiyor.

Basında çıkan haberlerde, Fas Federasyonu'nun hukuk danışmanının iddia edilen bir “olayı” bildirmek üzere Spor Tahkim Mahkemesi'ne bir yazı gönderdiği ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğu belirtilmişti. Söz konusu olay, Abdoulaye Fall ile Afrika şampiyonasının finaline ilişkin anlaşmazlığı incelemekle görevlendirilen üç hakemden biri arasında pazar günü yapıldığı ileri sürülen bir telefon görüşmesiyle ilgili.

İddia edilen görüşmeye dair haberler, davanın hassasiyeti ve kıtasal bir şampiyonluk üzerindeki anlaşmazlığı karara bağlayacak bir yargı organını ilgilendirmesi nedeniyle büyük tartışmaya yol açtı. Sürecin doğası bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmayı zorunlu kıldığından, taraflardan biri ile davanın hakemi arasında olası bir temas yaşandığı iddiası, bir ihlalin gerçekleştiğini kanıtlayan açıklanmış herhangi bir delil bulunmamasına rağmen geniş ilgi gördü.

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Öte yandan Senegal Futbol Federasyonu suçlamaları kesin bir dille reddetti. Federasyonun Genel Sekreteri Abdoulaye Seydou, itiraz iddiasını “hayali” olarak nitelendirerek Federasyon Başkanı Abdoulaye Fall'un davaya bakan hakemleri tanımadığını vurguladı. Seydou, iddia edilen görüşmeye ilişkin dolaşımdaki anlatıma yanıt olarak Fall'un 8 Ekim'de yapılan duruşmaya katılmadığını da belirtti.

Spor Tahkim Mahkemesi'nin açıklaması, dosyayı çevreleyen gerginlik ve bekleyişin ortasında geldi. Şampiyonluk üzerindeki anlaşmazlık aylardır sürüyor; final maçına ilişkin kararlara yapılan itirazlar ise şampiyonun kim olduğunu resmi olarak belirlemeyi amaçlayan hukuki süreçle iç içe geçmiş durumda.

Spor Tahkim Mahkemesi'nin, sahada Senegal'in galibiyetiyle sona eren ancak ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun maçta yaşanan olaylar nedeniyle şampiyonluğu Fas'a verdiği 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak kararını bugün, salı günü açıklaması bekleniyor. Karar saati yaklaşırken gözler, iddia edilen şikâyetin gerçekliği ve dolaşımdaki anlatımların davanın perde arkasında yaşananları gerçekten yansıtıp yansıtmadığına dair sorular eşliğinde mahkemeye çevrildi.