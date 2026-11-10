Spor Tahkim Mahkemesi CAS, yıllar süren sürecin ardından Willem II’yi kesin bir tavırla geri çevirdi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Willem II'nin İspanyol CD Mirandés'e karşı açtığı davada pazartesi günü kararını verdi. Voetbal International'ın haberine göre dava, Mirandés'in Nikolaos Michelis için ödemediği yetiştirme bedeliyle ilgili.

Michelis, 2021'de Tilburg ekibi adına 13 maç oynadı. Yunan savunmacı o yıl AC Milan'dan kiralık olarak gelmiş, ancak ikna edici bir performans sergileyememişti.

Hollanda'daki kiralık döneminin ardından AC Milan, onun Mirandés'e bonservis bedeli olmadan gitmesine izin verdi. Çünkü Willem II o yıl yönetim açısından oldukça kaotik biçimde idare ediliyordu (teknik işlerden sorumlu direktör Joris Mathijsen de görevden alınmıştı).

Michelis'in Mirandés'e transferinin ardından Willem II'nin 60.000 avroluk talepte bulunmak için iki yılı vardı. Ancak kulüp başvurusunu bir gün geç yaptı ve bu nedenle FIFA talebi incelemeye almadı.

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Bunun üzerine Willem II, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, çok uzun süren bir sürecin ardından FIFA ile aynı sonuca vardı: Willem II'nin 60.000 avroyu alma hakkı yok.

Michelis şu anda Portekiz'in en üst liginde oynuyor. Stoper, Liga Portugal'da altıncı sırada yer alan Academico Viseu'nun ilk 11 oyuncusu.