Tiyatro ve sinemamızın duayen isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Usta sanatçı merhume Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumenin sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/WW9qESjtlg