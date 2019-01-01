Spor kulüpleri, hayatını kaybeden Ayşen Gruda'ya başsağlığı mesajları yayınladı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, 23 Ocak Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı 74 yaşında hayata veda ederken spor kulüpleri başsağlı mesajları yayınladı.
Türk sinemasının değerli ismi Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2019
Usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ZEJsVItn9y
Tiyatro ve sinemamızın duayen isimlerinden Ayşen Gruda'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) January 23, 2019
Usta sanatçı merhume Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumenin sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/WW9qESjtlg
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 23, 2019
Usta sanatçımıza Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/rUZ1GkG8wc
Türk tiyatrosunun ve Yeşilçam’ın duayen isimlerinden Ayşen Gruda’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 23 Ocak 2019
Hayatını 74 yaşında kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevdiklerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/3BLMFhu77I