Transferler
Süper Lig

Spor kulüpleri, hayatını kaybeden Ayşen Gruda'ya başsağlığı mesajları yayınladı

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AA
74 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda için başsağlı mesajları yayınlandı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, 23 Ocak Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören sanatçı 74 yaşında hayata veda ederken spor kulüpleri başsağlı mesajları yayınladı.

 

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