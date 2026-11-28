Spor hukuku alanında uzman avukat Carlos de Pablo, Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olabilmek için İspanyol kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebileceğini vurguladı.

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Bu değerlendirmeyi İspanyol Sport gazetesi aktardı. Gazete, de Pablo'nun Alvarez'in geçmişte yaşadığı krize ilişkin hukuki analizine dikkat çekti. Bu analiz, meseleye farklı bir açıdan bakıyor ve oyuncunun, profesyonel geleceğiyle ilgili kararları verme hakkına sahip bir çalışan olarak haklarını merkeze alıyor.

Sport şu ifadeleri kullandı: "Genellikle zamanın tüm anlaşmazlıkları çözdüğü söylenir, peki bu her durum için geçerli mi? Aradan geçen aylar, Atletico Madrid ile Barcelona arasında Julian Alvarez konusunda yaşanan çatışmanın sertliğini yatıştırmakla kalmadı, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi bir izlenim de yarattı."

Hansi Flick ve Barcelona taraftarları, takımın büyük ihtiyaç duyduğu 9 numarayı Raphinha'da buldu. Bu rolü, başka oyuncuların yanı sıra Alvarez de üstlenebilirdi. Arjantinli golcü ise başkent Madrid'de kaldı ve şehirden ayrılmadı.

İki kulüp arasındaki kurumsal ilişkiler normale döndü, aralarındaki medya savaşı da sona erdi. Alvarez ise sahada en iyi formuna yeniden kavuşmaya çalışıyor, ancak Atletico Madrid taraftarlarıyla ilişkisini tamamen onarabilmiş değil.

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Oyuncunun performansındaki son iyileşmeler, son derece çalkantılı geçen bir yazın bıraktığı izleri silemedi. İki kulübün yetkilileri anlaşmazlıkları geride bırakıp yeni bir sayfa açmış görünürken, Arjantinli golcü yaşananların bedelini ödemeye devam ediyor.

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Alvarez de herkes gibi bir çalışan

İş hukuku, insan hakları ve spor hukuku alanında uzman avukat Carlos de Pablo, krize ilişkin analizinde tam olarak bu noktaya odaklanıyor. De Pablo, meseleyi farklı bir açıdan ele alıyor ve Alvarez'i, kendisine göre gereken saygıyı görmeyen haklara sahip bir çalışan olarak değerlendiriyor.

De Pablo'ya göre tartışılmaya değer pek çok ayrıntı var, ancak işe hangi noktadan başlaması gerektiğini çok iyi biliyor: "Her zaman çalışan insanları savundum ve savunmaya devam edeceğim."

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Bu inançtan hareketle avukat, olayların anlatım sırasını değiştirmeyi ve tıpkı "pek çok usta sinema yönetmeninin" yaptığı gibi hikâyeye sondan başlamayı öneriyor.

De Pablo bu sonu, Atletico Madrid ile Barcelona'nın Riyadh Air Metropolitano'da oynadığı son karşılaşma olarak belirliyor ve şöyle açıklıyor: "Julian Alvarez meselesi yüzünden aylar boyunca medya üzerinden ve bir araya geldikleri her fırsatta birbirine saldıran iki kulübün yönetimi, o gün anlaşmazlıklarını çözmüş ve ilişkilerini normale döndürmüş bir şekilde birlikte göründü, iki yönetim için bir yemek düzenlediler, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi."

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Ancak avukata göre kulüp yetkililerinin verdiği bu görüntü, oyuncunun durumuyla tam bir tezat oluşturuyordu: "Maç başladı, sahaya baktığımızda Julian Alvarez'i farklı bir halde gördük. Psikolojik taciz, baskı ve stres durumlarında çalışanların geçtiği aşamaların doğasını bilen herkes, bu kişinin iyi olmadığını anlayabilir."

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"Bu meselenin tamamında bir mağdur var"

De Pablo, bu koşulların "Örümcek" lakaplı Alvarez'in sahadaki performansına da yansıdığını düşünüyor: "Aslında profesyonel açıdan herkes, iyi bir maç çıkarmadığı ve kötü oynadığı konusunda hemfikir."

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Avukat, tabloyu açık bir şekilde yorumluyor: "Bu meselenin sonunda, yeniden uzlaşmış ve ilişkileri normale dönmüş iki kulüp yönetimimiz, ya da iki şirket yönetimimiz var. Öte yandan hâlâ acı çeken, hem kişisel hem de profesyonel düzeyde son derece karmaşık bir durumdan geçen bir çalışanımız var."

Buradan hareketle, iki kulübe yönelik açık bir eleştiri içeren ilk sonucuna ulaşıyor: "Bu meselenin tamamında bir mağdur var ve bu mağduru yaratan iki kurum var."

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Oyuncunun yolunu belirleme hakkı

De Pablo'nun analizi temel bir ilkeye dayanıyor: Julian Alvarez her şeyden önce bir çalışan ve bu nedenle profesyonel geleceğine ilişkin kararları verebilme imkânına sahip olmalı.

Avukat şunları söyledi: "Kariyerinin nasıl ilerleyeceğine, nasıl gelişeceğine ve hangi yöne gideceğine karar veren ve bundan sorumlu olan kişi odur, başka taraflar değil."

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Bu bağlamda De Pablo, Arjantinli golcünün Atletico Madrid ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğunu vurguluyor. Bu karar, sonrasında kulübün uğrayabileceği olası zararlar için maddi tazminat ödeme yükümlülüğü doğuracak olsa bile.

Avukat, sözleşmenin feshinden doğan zararların niteliğine göre tazminatın "fiili zararı ya da yoksun kalınan kârı" kapsayabileceğini açıkladı.

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Keyfi bir serbest kalma maddesi

Avukatın en çok eleştirdiği noktalardan biri, oyuncunun Atletico Madrid ile imzaladığı sözleşmede yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi oldu.

De Pablo bu maddeyi "kesinlikle abartılı, tamamen haksız ve bütünüyle keyfi" olarak nitelendirdi. Ona göre, Atletico Madrid'in hak ettiği miktar konusunda bir anlaşmazlık olması halinde, uygun tazminat miktarının belirlenmesi mahkemeye bırakılmalıydı.

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Avukat ayrıca, oyuncu için o dönemde transfer piyasasının esas aldığı değerlemeleri aşan bir fiyat belirleyen Real Madrid'in tutumuna da dikkat çekti.

De Pablo şöyle konuştu: "Dünya genelinde oyuncu değerlerini ve transfer bedellerini belirleyen beş uzman sitedeki değerlemeler 85 ile 120 milyon euro arasında değişiyordu. Ancak Real Madrid kamuoyu önünde 150 milyon euroluk bir teklif yaptı ve böylece Julian Alvarez'in transfer bedelini yükseltti."

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Avukatın argümanı yalnızca oyuncunun kulüpten ayrılma hakkıyla sınırlı değil. De Pablo ayrıca "Julian Alvarez'in, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle İşçi Statüsü'nün 50. maddesine dayanarak iş sözleşmesini feshedebileceğini" düşünüyor.

De Pablo, Atletico Madrid'in bazı davranışlarının "oyuncunun çalışma hakkının ve sağlık hakkının ihlaline" yol açmış olabileceğine inanıyor.

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Avukat, kulüp yetkililerinin açıklamalarını örnek gösterdi: "Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin ve kulübün diğer yetkilileri, bu süre boyunca uzun zaman harcayarak, isteğinin Barcelona'ya gitmek olduğunu söyleyen (bunu doğrudan dile getirmemiş, ancak ima etmiş olsa da) Julian Alvarez'in asla Barcelona'da oynamayacağını, Real Madrid'de de oynamayacağını vurguladılar."

Carlos de Pablo'ya göre bu tür tutumlar, çalışan haklarının temel bir ilkesiyle doğrudan çelişiyor: "Çalışma hakkı, mesleki hayatını yöneten ve bu konudaki kararları veren kişinin çalışanın kendisi olması demektir. Üçüncü bir tarafın bunu ona dayatması kabul edilemez."