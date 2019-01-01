Spor dünyasından Yeni Zelanda'daki terör saldırısına tepki

Dünyanın önde gelen spor kulüpleri ve çok sayıda sporcu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi

, , , , , Hotspur ve 'nin aralarında yer aldığı kulüplerin yanı sıra kariyerini İngiltere'de sürdüren Mısırlı Mohamed Salah, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Arjantinli Sergio Agüero gibi yıldız futbolcular 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı sosyal medya hesaplarından kınadı.

, sosyal medyadaki Türkçe ve İngilizce hesaplarından, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma duygularımızı ifade ediyor ve kurbanların ailelerine başsağlığı diliyoruz" paylaşımını yaptı.

, , , ve da terör saldırısını sosyal medya hesaplarından kınayan mesajlar yayımladı.

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Türkçe ve İngilizce, "Rengi, ülkesi, dini yok! Teröre lanet olsun! Dualarım hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimle", Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü de, "Dualarımız bugün gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Müslüman kardeşlerimizle! Teröre lanet olsun" ifadelerini kullandı.

Futbol hayatına ekibi Al-Hilal'de devam eden 'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis ile bir dönem 'de forma giyen ve kariyerini Gazişehir'de sürdüren Moussa Sow da terör saldırısıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.