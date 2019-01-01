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Alanyaspor

Spor dünyasından hayatını kaybeden Josef Sural'a başsağlığı mesajları

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Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi sonrasında spor dünyasından başsağlığı mesajları yayınlandı.

Kayseri deplasmanından dönen 7 Alanyasporlu futbolcunun bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcunun ise hastanede tedavileri sürüyor.

Vefat haberini Alanyaspor Kulübü resmi Twitter hesabından paylaştı.

Hayatını kaybeden Sural için birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.

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