Spor dünyasından hayatını kaybeden Josef Sural'a başsağlığı mesajları

Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi sonrasında spor dünyasından başsağlığı mesajları yayınlandı.

Kayseri deplasmanından dönen 7 Alanyasporlu futbolcunun bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcunun ise hastanede tedavileri sürüyor.

Vefat haberini Kulübü resmi Twitter hesabından paylaştı.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Hayatını kaybeden Sural için birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.

Kayseri deplasmanı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'a Allah'tan rahmet;

Alanyaspor camiasına ve Josef Sural'ın ailesine başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/stzkZyuxyH — SK (@Fenerbahce) April 29, 2019

Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan oyunculara acil şifalar, hayatını kaybeden Josef Šural'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz. — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 29 Nisan 2019

Kayseri deplasman dönüşünde @Alanyaspor futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, 6 futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.



Futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/DlWZSYVS9n — Kulübü (@Trabzonspor) April 29, 2019

Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/ofkOVNiYGm — (@SivassporKulubu) April 29, 2019

Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor forması giyen 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün yaptığı kazada Josef Sural’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Çek futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/cvty2RpUZu — Spor Kulübü (@Goztepe) April 29, 2019

Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/mzedMsGwxz — SK (@GalatasaraySK) April 29, 2019

Kayseri deplasmanı dönüşü, Alanyaspor'dan 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. @Alanyaspor camiasına ve ailesine başsağlığı, yaralı 6 futbolcuya acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pr9Scvsrdr — (@Antalyaspor) April 29, 2019

Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. https://t.co/2pWvJTAHK2 — İstanbul (@ibfk2014) April 29, 2019

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural’ın vefat ettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sural’ın ailesi ile Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.#Beşiktaş JK pic.twitter.com/w58ylOEXaj — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 29, 2019

Kayseri deplasmanından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Alanyasporlu Josef Sural’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sural'a Allah'tan rahmet, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağ olsun. pic.twitter.com/jn5NjwJpNN — SK (@kirmizikara) April 29, 2019