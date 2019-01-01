Spor dünyasından hayatını kaybeden Josef Sural'a başsağlığı mesajları
Kayseri deplasmanından dönen 7 Alanyasporlu futbolcunun bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada Josef Sural hayatını kaybetti, 6 futbolcunun ise hastanede tedavileri sürüyor.
Vefat haberini Alanyaspor Kulübü resmi Twitter hesabından paylaştı.
Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019
Hayatını kaybeden Sural için birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.
Kayseri deplasmanı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'a Allah'tan rahmet;— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2019
Alanyaspor camiasına ve Josef Sural'ın ailesine başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/stzkZyuxyH
Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan oyunculara acil şifalar, hayatını kaybeden Josef Šural'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 29 Nisan 2019
Kayseri deplasman dönüşünde @Alanyaspor futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, 6 futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) April 29, 2019
Futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/DlWZSYVS9n
Kayseri deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. pic.twitter.com/ofkOVNiYGm— Sivasspor (@SivassporKulubu) April 29, 2019
Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor forması giyen 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün yaptığı kazada Josef Sural’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 29, 2019
Çek futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/cvty2RpUZu
Vefat ve başsağlığı https://t.co/S3e5Ok5iVM pic.twitter.com/h13Qfb8F5C— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) April 29, 2019
Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 29, 2019
Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/mzedMsGwxz
Kayseri deplasmanı dönüşü, Alanyaspor'dan 7 futbolcuyu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. @Alanyaspor camiasına ve ailesine başsağlığı, yaralı 6 futbolcuya acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/pr9Scvsrdr— Antalyaspor (@Antalyaspor) April 29, 2019
Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 29, 2019
Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz. https://t.co/2pWvJTAHK2
Çok üzgünüz...— Atiker Konyaspor (@konyaspor) April 29, 2019
Kaza sonrası ameliyata alınan #JosefSural hayatını kaybetti. Başın sağ olsun @Alanyaspor https://t.co/ASxToTSXdt
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural’ın vefat ettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 29, 2019
Sural’ın ailesi ile Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.#Beşiktaş JK pic.twitter.com/w58ylOEXaj
Başsağlığıhttps://t.co/rTWuBNjIk3 pic.twitter.com/FflE0FMi8K— Bursaspor (@BursasporSk) April 29, 2019
Kayseri deplasmanından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Alanyasporlu Josef Sural’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sural'a Allah'tan rahmet, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağ olsun. pic.twitter.com/jn5NjwJpNN— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) April 29, 2019
Kayseri deplasman dönüşünde @Alanyaspor futbolcularını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini, 6 futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.— Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) April 29, 2019
Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılarada acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/A21hG4KcBV