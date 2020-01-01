Spor dünyasında karantina günleri

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

oyuncuları, home-office modunda taraftarların sorularını yanıtlıyor: Konuklar Joshua Kimmich ve

Serge Gnabry!

, LFC Connect girişimi ile sosyal izolasyonda olan yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarla iletişim kuruyor; manevi destekte bulunuyor...

We're helping to tackle social isolation during the coronavirus outbreak through our new 'LFC Connect' initiative.



Together with the @Red_Neighbours, @LFCFoundation and Fan Experience teams. Full details ⬇️

https://t.co/ssjNveE0X3 — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2020

'dan Yeşilçam göndermeli #EvdeKal mesajı

Yaşlılar bizim emanetimiz, velinimetimiz.

Gönüllerini kırmadan, incitmeden uyaralım.

Hem onları hem de sosyal mesafemizi koruyalım.

Bu dönemde evimize, ailemize, misafir kabul etmeyelim.

Biz büyük bir aileyiz.

Evde Kalalım.Kurallara uyalım.#Hayatevesığar pic.twitter.com/wZ1Mu22u0r — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 24, 2020

'nin sol beki Benjamin Mendy, karantina altında çalışmalara devam ederken taraftarlara "Güçlü kalın" mesajı veriyor...

Gaziantep FK takım kaptanlarından Jean-Armel Kana-Biyik'a kulak verelim:

NBA takımlarından Portland Trail Blazers, oyuncularla işbirliği içinde koronavirüs için yardım fonu oluşturuyor...

Trail Blazers organization, foundation & players establish COVID-19 emergency relief fund & online resource center.



🔗: https://t.co/WDNeaofBSx — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 23, 2020

İtalyan ragbi oyuncusu Maxmie Mbanda, koronavirüs salgını ile mücadeleye yardım amacıyla gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yapıyor.

🗣️“Dal campo al contatto con medici e infermieri in prima linea è stata una bella botta.."



Il racconto del flanker delle Zebre #Rugby 🦓 e della @Federugby 🇮🇹 Maxime Mbandà, impegnato da volontario con la Croce Gialla di #Parma



🗞️Leggi l'intervista👉 https://t.co/KWNqoGqbqZ pic.twitter.com/ds9OXTvnVD — Zebre Rugby Club 🦓 (@ZebreRugby) March 17, 2020

Teknik Direktörü Jose Mourinho, maske ve eldivenleri taktı ve yeni bir göreve başladı...

Jose Mourinho, Londra’da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardımda bulundu.



👏😍pic.twitter.com/Wg7sOVONdG — mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 24, 2020

David Beckham'ın kulübü Miami CF, sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla takımın logosunu değiştirdi, balıkçılları birbirinden ayırdı...

These are unprecedented times, so we want to raise awareness by altering the club’s logo and separating the white herons, which are normally interlocked representing unity in our community, across our digital platforms to encourage social distancing » https://t.co/2njd1ncV36 pic.twitter.com/7MPtDXFHan — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020

, yerel kuruluşlara yemek yardımında bulundu...