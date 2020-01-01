Spor dünyasında karantina günleri
Bayern Münih oyuncuları, home-office modunda taraftarların sorularını yanıtlıyor: Konuklar Joshua Kimmich ve
Serge Gnabry!
Q&A aus dem Home-Office. 🏠— FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2020
👇 Seid #DABEI und schreibt uns eure Fan-Fragen an Joshua #Kimmich und @SergeGnabry! 🤔 #telekomverbindet #askJoSe pic.twitter.com/MBMF7t0i9o
Liverpool, LFC Connect girişimi ile sosyal izolasyonda olan yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarla iletişim kuruyor; manevi destekte bulunuyor...
We're helping to tackle social isolation during the coronavirus outbreak through our new 'LFC Connect' initiative.— Liverpool FC (@LFC) March 24, 2020
Together with the @Red_Neighbours, @LFCFoundation and Fan Experience teams. Full details ⬇️
https://t.co/ssjNveE0X3
Konyaspor'dan Yeşilçam göndermeli #EvdeKal mesajı
Yaşlılar bizim emanetimiz, velinimetimiz.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 24, 2020
Gönüllerini kırmadan, incitmeden uyaralım.
Hem onları hem de sosyal mesafemizi koruyalım.
Bu dönemde evimize, ailemize, misafir kabul etmeyelim.
Biz büyük bir aileyiz.
Evde Kalalım.Kurallara uyalım.#Hayatevesığar pic.twitter.com/wZ1Mu22u0r
Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy, karantina altında çalışmalara devam ederken taraftarlara "Güçlü kalın" mesajı veriyor...
💪 @benmendy23 knows...— Manchester City (@ManCity) March 24, 2020
🔵 #ManCity pic.twitter.com/97YICN7SqL
Gaziantep FK takım kaptanlarından Jean-Armel Kana-Biyik'a kulak verelim:
🏠 Takım kaptanlarımızdan Kana-Bıyık’tan mesaj var; #EvdeKalGaziantep, #EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/MbPOZcHm2y— Gaziantep FK | #EvdeKal 🏠 (@GaziantepFK) March 24, 2020
NBA takımlarından Portland Trail Blazers, oyuncularla işbirliği içinde koronavirüs için yardım fonu oluşturuyor...
Trail Blazers organization, foundation & players establish COVID-19 emergency relief fund & online resource center.— Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 23, 2020
🔗: https://t.co/WDNeaofBSx
İtalyan ragbi oyuncusu Maxmie Mbanda, koronavirüs salgını ile mücadeleye yardım amacıyla gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yapıyor.
🗣️“Dal campo al contatto con medici e infermieri in prima linea è stata una bella botta.."— Zebre Rugby Club 🦓 (@ZebreRugby) March 17, 2020
Il racconto del flanker delle Zebre #Rugby 🦓 e della @Federugby 🇮🇹 Maxime Mbandà, impegnato da volontario con la Croce Gialla di #Parma
🗞️Leggi l'intervista👉 https://t.co/KWNqoGqbqZ pic.twitter.com/ds9OXTvnVD
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, maske ve eldivenleri taktı ve yeni bir göreve başladı...
Jose Mourinho, Londra’da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardımda bulundu.— mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 24, 2020
👏😍pic.twitter.com/Wg7sOVONdG
David Beckham'ın MLS kulübü Inter Miami CF, sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla takımın logosunu değiştirdi, balıkçılları birbirinden ayırdı...
These are unprecedented times, so we want to raise awareness by altering the club’s logo and separating the white herons, which are normally interlocked representing unity in our community, across our digital platforms to encourage social distancing » https://t.co/2njd1ncV36 pic.twitter.com/7MPtDXFHan— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020
Manchester United, yerel kuruluşlara yemek yardımında bulundu...
Yesterday, Foundation coaches delivered food packages donated by @ManUtd to some of our partner schools and @MFT_Charity 👏#coronavirus #fooddelivery #donations #charitytuesday pic.twitter.com/fdkE0F8qir— Man Utd Foundation (@MU_Foundation) March 24, 2020