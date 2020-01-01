Koronavirüs

Spor dünyasında karantina günleri

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Bayern Münih oyuncuları, home-office modunda taraftarların sorularını yanıtlıyor: Konuklar Joshua Kimmich ve
Serge Gnabry!

Liverpool, LFC Connect girişimi ile sosyal izolasyonda olan yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarla iletişim kuruyor; manevi destekte bulunuyor...

Konyaspor'dan Yeşilçam göndermeli #EvdeKal mesajı

 

Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy, karantina altında çalışmalara devam ederken taraftarlara "Güçlü kalın" mesajı veriyor...

 

Gaziantep FK takım kaptanlarından Jean-Armel Kana-Biyik'a kulak verelim: 

 

NBA takımlarından Portland Trail Blazers, oyuncularla işbirliği içinde koronavirüs için yardım fonu oluşturuyor...

 

İtalyan ragbi oyuncusu Maxmie Mbanda, koronavirüs salgını ile mücadeleye yardım amacıyla gönüllü olarak ambulans şoförlüğü yapıyor.

 

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, maske ve eldivenleri taktı ve yeni bir göreve başladı...

 

David Beckham'ın MLS kulübü Inter Miami CF, sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla takımın logosunu değiştirdi,  balıkçılları birbirinden ayırdı...

Manchester United, yerel kuruluşlara yemek yardımında bulundu...

 

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