Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları yönetim kurulu başkanlarına resmi bir genelge göndererek, spor faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi ile spor yatırımına ilişkin ruhsatlar konusunda yasal yetkilere uyulmasının gerekliliğinin altını çizdi ve kanuna aykırı olarak herhangi bir kuruma veya şirkete faaliyet yürütme hakkı tanıyabilecek belge veya sertifika düzenlenmesine karşı uyardı.

Bakanlık, spor hizmetleri şirketlerinin ve spor yatırımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin ruhsatlarının, düzenleyici kanun ve kararlar uyarınca düzenlenmesinde yetkili tek merciin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Şirketleri Ruhsatlandırma Ofisi olduğunu vurguladı.

Genelge, Bakanlığın spor yatırımını düzenleme ve spor faaliyet ile hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin prosedürleri yeknesak hale getirme yönündeki hassasiyeti çerçevesinde geldi; bu da kanun hükümlerinin doğru uygulanmasını güvence altına almayı, spor kuruluşlarının kaynaklarını korumayı ve iyi yönetişim, şeffaflık ile hukukun üstünlüğü ilkelerini pekiştirmeyi hedefliyor.

Bakanlık, son dönemde bazı spor federasyonlarının, spor hizmetleri alanında faaliyet gösteren kimi kuruluşların ruhsatlandırılmasına ilişkin sertifika veya belgeler düzenlediğini tespit ettiğini açıkladı; bunun söz konusu kuruluşlara faaliyet yürütme hakkı verildiği anlamına gelebileceğini ve bunun spor federasyonlarına kanunen tanınan yetkilerin aşılması demek olduğunu belirtti.

Bakanlık, spor federasyonlarının kendileriyle iş yapan kuruluş ve şirketlerin durumunu düzenli olarak gözden geçirmesinin ve bunlara verilen yasal ruhsatların geçerliliğini teyit etmesinin gerekliliğini vurgularken, yasal ruhsatı bulunmayan veya ruhsat süresi dolmuş hiçbir şirket ya da kuruluşla iş yapılmaması gerektiğini belirtti.

Bakanlık ayrıca federasyonların, herhangi bir yatırım veya hizmet faaliyetinin yürütülmesini onaylayacak, benimseyecek ya da ruhsatlandıracak veya faaliyet yürütmek için yasal bir sıfat verildiği anlamına gelebilecek herhangi bir ruhsat, sertifika, yazı veya belge düzenlemesini yasakladı ve bunun Spor Hizmetleri Şirketleri Ruhsatlandırma Ofisi temsilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın münhasır yetkileri kapsamına girdiğini vurguladı.

Bakanlık, spor federasyonlarından genelgede yer alan hususlara tam olarak uymalarını ve yayımlandığı tarihten itibaren gereğini yerine getirmelerini, genelge hükümlerine aykırı her türlü işlem veya uygulamayı iptal etmelerini veya durdurmalarını talep etti.

Bakanlık, spor federasyonlarının genelge hükümlerine yönelik her türlü ihlal veya aşımdan, kanunen belirlenen yetki ve sorumlulukların sınırları dahilinde tam sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın genelgesi, faaliyet yürütme ruhsatları dosyasında federasyonların ve Bakanlığın yetkilerine ilişkin net bir çerçeve çiziyor ve federasyonların, herhangi bir kuruluşa veya şirkete, yetkili merciden ruhsat alınmaksızın faaliyet yürütme ruhsatı olarak yasal açıdan yorumlanabilecek bir belge vermesini yasaklıyor.