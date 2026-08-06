Spor Bakanı yanıtladı: İspanya, Dünya Kupası'na Fas ile ev sahipliği yapmaktan pişman oldu mu?

İspanya, Fas'ın finali Kazablanka'daki yeni II. Hassan Stadı'nda oynatmaya çalışmasına rağmen, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacağını teyit etti.

İspanya Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanı Milagros Tolón, ülkesinin Portekiz ve Fas ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nın finalini İspanya'nın düzenleyeceğine olan güvenini dile getirdi.

Tolón, Cadena Ser radyosundaki "Hora 25" programında şunları söyledi: "Bunu hak ediyoruz ve İspanya'nın ev sahipliği yapması konusunda her zaman kararlı olduk."

İspanya'nın finale neden ev sahipliği yapması gerektiğinin nedenleri hakkında ise şunları açıkladı: "Öncelikle, hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya şampiyonuyuz. İkincisi, İspanya, Portekiz ile birlikte 2030 Dünya Kupası ev sahipliği dosyasının tanıtımını yaptı, Fas ise daha sonra katıldı; ayrıca bir ülke olarak birçok avantaja ve güçlü yönlere sahibiz."

FIFA'nın, Infantino'ya destek karşılığında finale ev sahipliği yapmayı önerdiği haberleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Buna çok şaşırdık ve daha da önemlisi, FIFA bunu zaten yalanladı. Biz FIFA ile birlikte çalışıyoruz ve bir sonraki toplantımız eylül ayında olacak. Bu haberi yalanlarken çok net ve kesin bir tavır sergilediler. Çalışmaya devam edeceğiz çünkü Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanmasını istiyoruz ve oynanması gerekiyor."

Hükümetin Dünya Kupası'na Fas ile birlikte ev sahipliği yapmaktan pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Buna yorum yapmayacağım çünkü bunlar Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından alınan kararlar. Bu son Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi, bu durumun birçok avantajı var. FIFA onayladı ve iş böyle yürüyecek. Onu ülkemizin tarihindeki en iyi Dünya Kupası yapmak için çalışıyoruz."

Finalin İspanya'da oynanmasının avantajları hakkında ise şunları vurguladı: "Spor etkinliklerinde büyük bir deneyime sahibiz, ancak buna ek olarak İspanya modern bir iletişim ağına ve bu ülkede sahip olduğumuz güvenliğe sahip; tüm bu avantajlarla, FIFA'nın finali oynatmak için İspanya'yı seçeceğine ikna oldum."

2030 Dünya Kupası finalinin oynanacağı yer ve Madrid ile Barcelona arasındaki seçim konusunda ise Bakan şu yorumu yaptı: "Hükümet olarak, finalin İspanya'da oynanmasını istiyoruz. Buna Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) karar verecek, ancak biz onun ülkemizde oynanmasını istiyoruz çünkü bunu hak ediyoruz ve İspanya'da ev sahipliği yapılması konusunda her zaman kararlı olduk."

Bakan, hükümetin "mükemmel şekilde belirlenmiş" bir yol haritasına sahip olduğunu ve FIFA ile eylül ayında bir "koordinasyon toplantısı" planlandığını vurguladı.

Ayrıca, 15 bakanlığın bu işe dahil olduğunu, bunun yanı sıra 10 çalışma grubu ve 100'den fazla kişinin, 2030 Dünya Kupası finalinin İspanya'da oynanması için FIFA'ya "ikna edici argümanlar" sunmak amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.