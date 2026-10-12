Zamalek'in eski başkanı Mürtaza Mansur, Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nebil'e sert bir mesaj göndererek spor kulüpleri üzerinde mali ve idari denetimin uygulanması gerektiğini talep etti; kişisel ilişkiler ile resmi sorumlulukların birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Mansur, Zamalek'in mevcut yönetim kurulu hakkında da bir dizi suçlamada bulundu.

Mürtaza Mansur'un resmi "Facebook" hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:

Ey Cevher Nebil, ey Spor Bakanı, Hüseyin Lebib'in arkadaşın, Hişam Nasr'ın da sahalardan takım arkadaşın olduğunu bir unut; devletin seni bu yüksek makama kamu malını korumak ve davranışlarını ile kararlarını belirleyen spor kanununa saygı göstermek için getirdiğini hatırla!

Birinci madde: Yetkin, spor kulüpleri üzerindeki mali ve idari gözetimdir!

Ne idari ne de mali denetiminizi görüyoruz; Şerif Adil adında bir devlet güvenlik subayının atadığı bir komite, ki İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ed-Dikr onu sapkınlığı nedeniyle hem teşkilattan hem de tüm polis kurumundan kovdu!

Yıkım komitesi, kulübün milyarlarca değerindeki arazisini kaybetti! Ekim arazisinin satışından elde edilen yaklaşık 900 milyon cüneyhe el koydu ve hepsini çarçur etti! Bankalardan bir milyar cüneyh borç aldı ve onları da çarçur etti!

Futbol takımını mahvetti ve Donga ile Nasır'dan Hüsam ve Bezera'ya kadar takımın ana kadrosunu sattı!

Takıma 23 kez transfer yasağı gelmesine sebep oldu, bunlardan 2'si disiplin cezası kaynaklı!

Hiçbir sebep ya da hukuki gerekçe olmaksızın oyuncularla ve teknik adamlarla sözleşmeleri feshettiği için kulüp kasasına yaklaşık bir milyar cüneyh ceza yükledi!

Kahraba'nın 2 milyon 600 bin dolarlık cezayı ödemesini kabul edip bunu Mısır lirası olarak tahsil ettiğinde ve spor mahkemesinin kararına meydan okuyarak 70 milyon Mısır cüneyhini taksitle tahsil etmeyi kabul ettiğinde 120 milyon cüneyhten fazlasını çarçur etti!

Suudi teklifi 500 milyon cüneyhi aşmasına rağmen Zizo'yu Ahly'ye bedava bıraktı!

60'tan fazla kupa kaybettiler!

Kulübün tesislerini tahrip ettiler ve yüzme havuzlarını doldurdular!

Bu köklü kulüp, üye olmayan serserilerle dolup taştı; uyuşturucu ve taciz yayıldı!

Sayın Bakan, taraftarların ya da üyelerin feryatlarını duymadınız mı?!

Zamalek'in büyük taraftarlarının gözlerindeki gözyaşlarını görmediniz mi?!

Ne yazık ki ben kulübü yönetirken devletin kararı taraftar sayısının 500'ü geçmemesiydi; şimdi binlerce taraftarın takımının arkasında durmasına izin veriliyor, ama bu vefalı ve sadık taraftarların maçların çoğundan hüzünle ve gözleri yaşlı çıkması yazık!

Benim dönemimde kulübün bankalardaki ve diğer yerlerdeki tüm hesaplarına 2014'ten itibaren el konulmuştu; bu komiteye ise kasasına milyarlar girdi!

Sayın Bakan, bu çete, uzun yargı mücadeleleri sonunda benim hazırladığım, kulübün duvarları üzerindeki tüm dükkanları sattı, hem de Lebib denen kişinin itirafıyla!

Sayın Bakan, ey bütün o kiralık komiteler, yalanla kulübü bir milyar, bir başka sefer iki milyar borçlu bıraktığımı iddia eden iki çocuk Hişam Nasr'a ve Mendevh'in oğluna bir tavsiye: Eğer erkeksiniz belgeleri çıkarın ve hayali borcu ortaya koyun; ama yalana, saygısızlığa ve beni karalamaya cevabım, belirleyeceğim zamanda size ayakkabıyla vurmak olacak!

Dünyanın her yerindeki büyük Zamalek taraftarları için üzgünüm, onların gözyaşları kıymetlidir sayın Bakan.

Bu mesaj, Zamalek'in dün akşam oynanan Mısır Premier Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Ahly'ye 2-0 yenilmesinin ardından geldi.



