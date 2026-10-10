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Spor Bakanı Abodi: "Milano, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak şehirler panelinde kesinlikle yer almaya aday bir şehir."

AC Milan

Andrea Abodi, Fondazione Costruiamo il Futuro’nun Milano’daki Allianz MiCo’da düzenlediği Gönüllülük ve Spor Günü kapsamında yeni San Siro hakkında konuştu

(ANSA) - MİLANO, 10 Eki - “Milano, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer almaya kesinlikle aday bir şehir, ancak zaman

çok değerli

ve yeni San Siro Stadı için inşaat çalışmalarının en geç 2027 ilkbaharında başlaması gerekiyor.” Bunu Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi, Milano’daki Allianz MiCo’da Costruiamo il Futuro Vakfı tarafından düzenlenen Gönüllülük ve Spor Günü kapsamında yaptığı açıklamada söyledi. Bakan, “Zaman hızla akıyor, 2032 çok uzakmış gibi görünüyordu ama son tarihler kapıda çünkü birkaç hafta içinde UEFA, Futbol Federasyonu ile birlikte sunulan 14 projeyle ilgili kararlarını verecek” dedi ve “Milano’nun nihai seçimde yer almaması gerçekten zor görünüyor” ifadelerini kullandı.


Yeni San Siro projesiyle ilgili olarak Abodi, “Benim görebildiğim kadarıyla proje her açıdan usule uygun şekilde ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu; kulüplerin ilgi beyanını ve Gelir İdaresi’nin değerlendirmesini hatırlattı. “Olağanüstü bir özel yatırımı beraberinde getirecek çok önemli bir bedel ödendi” diye ekledi ve “belediye başkanının ve kulüplerin iradesinin, şantiyelerin açılması için gerekli idari sürecin hızla başlatılmasını sağlamasını” umduğunu belirtti. (ANSA).

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