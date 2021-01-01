Spezia 2-0 Milan | Inter için liderlik fırsatı doğdu
Serie A'da günün son maçında sürpriz bir sonuç çıktı.
Bu sezon gösterdiği performansla liderlik koltuğuna oturan Milan, Spezia deplasmanından puansız döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Spezia ikinci yarıda bulduğu gollerle Milan'ı adeta şoka soktu.
22 yaşındaki Giulio Maggiore, 56. dakikada Milan ağlarını havalandırarak takımını öne geçirdi. Fişi çeken isim ise 67. dakikada attığı golle Simone Bastoni oldu. İki oyuncu da kariyerlerinin ilk Serie A gollerine imza attı.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık bir aylık aradan sonra ilk defa ilk 11'de maça çıktı ama 82. dakikada yerini Jens Hauge'ey bıraktı.
2-0 sona eren maçın ardından Milan 49 puanda kaldı. 47 puanlı Inter, Lazio karşısında üç puana uzanırsa Serie A'nın yeni lideri olacak. İki takım ayrıca önümüzdeki hafta Milano derbisinde karşı karşıya gelecek.
24 puana yükselerek küme düşme hattından uzaklaşan Spezia ise Fiorentina deplasmanına gidecek.