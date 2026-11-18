Mahkemenin yaklaşan darp davasının tarihini değiştirmeyi reddetmesi, Ivan Toney'nin millî takım geleceğinin önüne önemli bir engel çıkardı. Duruşmanın 2028 Avrupa Şampiyonası'nın açılış haftasında başlaması planlanıyor.

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Mahkeme tarih değişikliği talebini reddetti

İngiltere millî takım oyuncusu Toney'nin darp davasının duruşma tarihini değiştirme talebi reddedildi . Bu karar, Euro 2028'e katılımını riske atabilir. Al-Ahli forveti, aralık ayında Londra'nın merkezindeki bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında Saber Da Silva adlı bir erkeğe kafa atmak ve yumruk vurmakla suçlanıyor.

30 yaşındaki futbolcu, avukatlarının mevcut takvimin mesleki yükümlülükleriyle çakışabileceğini savunduğu çarşamba günkü Southwark Kraliyet Mahkemesi duruşmasına katılmadı. Toney, geçen ayki duruşmada fiilî bedensel zarara yol açan saldırı suçlamasını reddetmişti . Ardından üç ila dört gün sürmesi öngörülen duruşmanın, Euro 2028'in başlamasından yalnızca üç gün sonra, 12 Haziran 2028'de başlaması kararlaştırıldı.

Hâkim Tony Baumgartner bu gerekçelerden ikna olmadı ve başvuruyu ‘spekülatif’ olarak nitelendirdi. Hâkim, iki yıl sonra millî takım kadrosuna çağrılma ihtimaline dayanarak daha önce üzerinde anlaşılmış bir tarihi değiştirmenin adaletin yararına olmayacağını belirtti. Ancak Toney'nin turnuva için açıklanacak nihai İngiltere kadrosuna alınması hâlinde başvurunun daha sonra yeniden değerlendirilebileceğini de kaydetti.

İddia edilen olayın ayrıntıları

Eski Brentford yıldızına yönelik suçlamalar, Londra'daki 100 Wardour Street adlı gece kulübünde yaşanan bir olaya dayanıyor. Önceki bir duruşmada mahkemeye, futbolcu ile Bay Da Silva arasında bir tartışma çıktığı aktarıldı. İki erkeğin karşı karşıya geldiği, ardından Toney'nin öne atılarak şikâyetçiye kafa attığı ve birkaç kez yumruk vurduğu iddia edildi. Metropolitan Polis Teşkilatı olayı soruşturdu ve futbolcu hakkında temmuz ayının sonlarında suçlama yöneltildi.

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Toney'nin avukatı Mozammel Hossain KC, futbol hakkındaki kişisel bilgisinin sınırlı olduğunu mahkemede kabul etti ancak Toney'nin yakın dönemde millî takımda yer aldığını vurguladı. Tarih değişikliğini savunan Hossain, ‘Bana 2024'teki sonuncusuna ve Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna alındığı söylendi’ dedi.

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Forvetin millî takımdaki durumu

Toney'nin sık sık İngiltere kadrosunda yer alması, duruşmanın zamanlamasını özellikle önemli kılıyor. Ülkesini son Dünya Kupası'nda temsil eden forvet, İngiltere formasıyla bugüne kadar 10 maça çıktı ve bir gol attı.

Geçmiş turnuvalarda önemli bir isim olmasına rağmen İngiltere'nin son Uluslar Ligi maçları için açıklanan kadroya alınmadı. Bu da mevcut teknik ekip döneminde forvet mevkilerindeki rekabeti gösteriyor.

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Suudi Arabistan'a uzanan kariyeri

Toney'nin yükselişi, profesyonel kariyerine Northampton Town'da başladığı İngiliz futbolunun alt liglerinde başladı. Wigan Athletic ve Peterborough United dâhil çeşitli kulüplerde oynadıktan sonra 2020'de kariyerinde dönüm noktası olan Brentford transferini yaptı. Burada dört yılda 72 gol attı.

Toney, 2024'te İngiliz futbolundan ayrılıp Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Ahli'ye katılmayı seçerek birçok taraftarı ve yorumcuyu şaşırttı.