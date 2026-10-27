Barcelona, pazar günü, sezon başından bu yana en zor ve en rahatsız edici maçını yaşadı; Real Madrid teknik üstünlüğü sayesinde öne geçerken, Katalan ekibinin performansı geriledi. José Mourinho, Camp Nou sahasında Hansi Flick'in ekibinin oyun anahtarlarını felç eden sağlam bir taktik plan kurmayı başardı ve Real Madrid'in önüne galibiyete giden yolu açarak liderle arasındaki farkı 3 puana indirdi. Barcelona ise zorlu bir hafta içinde üst üste ikinci kez puan kaybetmesinin ardından hesaplarını yeniden gözden geçirmeye gömüldü.

Katalan ekibi alışılmış akıcılığını kaybetti, bilindik hızı ortadan kalktı ve oyuncularının kararları, zayıf noktalarını nasıl kullanacağını çok iyi bilen bir rakip karşısında tamamen kaygı baskısına teslim oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona maçın başından itibaren yüksek baskıyı yanlış uyguladı; Real Madrid bu etkisiz savunma tarzını aşmak için net bir çıkış yolu buldu.

Baskının yönetimini Lamine Yamal üstlendi ve kendisini destekleyen herhangi bir arkadaşı olmadan tek başına Lunin'e doğru yöneldi; bu sırada Dean Huijsen, önündeki boşluklardan yararlanarak top ile arkadan son derece rahat çıktı. Bu da Real Madrid'in topu kademeli olarak bir taraftan diğerine taşımasına ve atak kurulumunda kendisine üstünlük sağlayan üçüncü oyuncuya ulaşmasına olanak tanıdı.

Maçın ilk golü, Madrid planının başarısının açık bir örneği olarak geldi. Lamine Yamal'ın etkisiz baskısının ardından ve Barcelona oyuncularının topu taşıyana ulaşamamasıyla top, önündeki zamanı ve boşluğu değerlendirip çok ileride konumlanmış olan Cucurella'ya uzun bir pas gönderen Bernardo Silva'ya ulaştı.

Bek, tek dokunuşla topu derinden çıkış yapan Diomande'ye aktardı; ardından Fildişili oyuncu yerden bir orta gönderdi, top Gerard Martín'in düzgün bir şekilde uzaklaştırmayı başaramadığı topa çarptı, sonra da Mbappé'ye değerek bir miktar şans eşliğinde filelere gitti.

Adam adama markaj ve Cucurella ile Lamine Yamal mücadelesi

Madrid üstünlüğünün izleri yalnızca topa sahip olmadaki akıcılıkla sınırlı kalmadı; ilk yarı aynı zamanda Real Madrid'in adam adama bireysel markaja dayanan olağanüstü savunma sertliğine de sahne oldu.

Huijsen ve Konaté, maçın birçok anında markaja almakla görevli oldukları oyuncuları rakip ceza sahasına kadar takip ederken görüldü.

Mourinho, takımının geri bölgelere çekildiğinde henüz toplu savunma bütünlüğünde en ideal seviyeye ulaşmadığının farkındaydı; bu yüzden her rakibi doğrudan markaja alacak bir oyuncu görevlendirmeye dayanan bir çözüm geliştirdi.

Bireysel markajın uygulanmasıyla her oyuncunun odağı belirli bir rakibe yöneliyor; bu da tereddüdü azaltıyor ve oyunun yönünü değiştirmeye, savunmaya çekilmeye ya da pozisyon değiştirmeye yönelik toplu hareketlerin etkisini sınırlıyor.

Bu tercih, Barcelona'nın rakibin hatlarını kıran koşularla savunucuların arkasında topsuz hareket edebilecek bir oyuncunun yokluğu nedeniyle derinlikte beliren boşlukları değerlendirememesinin ardından kusursuz hale geldi.

Sol tarafta ise dikkatleri üzerine çeken bir başka bireysel mücadele öne çıktı: Lamine Yamal ile Marc Cucurella arasındaki kapışma.

İki dünya şampiyonu, Alella kökenli oyuncunun Rocafonda'nın yıldızına karşı açık bir üstünlük gösterdiği doğrudan bir mücadele verdi.

Lamine Yamal, rakibinin savunmasını çeşitli yollarla aşmaya çalıştı, ancak bunların hiçbirinde Madridli beki geçmeyi başaramadı. Topu her aldığında Cucurella hızla ona yaklaşıp baskı yaptı ve onu sırtı kaleye dönük oynamaya, topu daha uzak bölgelere geri taşımaya zorladı.

Fiziksel güç ve belirleyici değişiklikler

Real Madrid daha fazla sayıda ikili mücadelede üstünlük sağladı, daha yüksek bir fiziksel tempo dayattı ve temaslarda daha büyük bir güç gösterdi; bunlar dengeyi dolaylı olarak kendi lehine çeviren etkenlerdi. İyi ve toplu bir bütünlükle savunma yaptığınızda daha verimli hareket eder, daha az enerji harcar, daha kısa sürede daha çok top kazanır, topa sahip olduğunuz süreyi uzatır ve atak aşamasına daha fazla dinamizmle ulaşırsınız; bu da daha iyi bir performans sergilemenize yardımcı olur. Mantıklı bir denklem, ancak futbolda her zaman gerçekleşmez.

Dakikalar ilerledikçe ve Barcelona son dakikalarda hakimiyetini kurmaya başlamış görünürken, Bernardo Silva'nın etkisi yorgunluk nedeniyle azalırken, Mourinho yedek kulübesinden doğru kararı almayı başardı. 70 ile 90. dakikalar arasındaki süre çoğu zaman yorgunluğun büyük etkisine sahne olur ve maç sonuçlarının belirlenmesinde belirleyici olur.

Bu aşamada bazı oyuncular fiziksel hazırlıklarını korur, hatta seviyelerini yükselterek diğerlerine kıyasla fark yaratırlar; nitekim Eduardo Camavinga'nın oyuna girişi maçın dönüm noktası oldu.

Men cezası tehdidi altında olan ve maçın koşullarıyla sınırlanan Tchouaméni, vatandaşı Camavinga'dan kusursuz bir destek buldu; Camavinga sahaya çıkıp azami çabasını göstererek takım arkadaşlarına savunma kapatmasında yardımcı oldu ve oyuncuların fiziksel güçleri tükenmeye başladığında boşluğa yaptığı hareketle belirleyici bir anı yarattı.

Camavinga, Cubarsí ile olan hız yarışında üstünlük sağlamayı başardı; ardından uygun anda ayağını uzatarak topa muhteşem bir dokunuş yaptı ve Mbappé'yi kusursuz bir gol fırsatıyla buluşturdu.

Atak ayrıca, oyuna sonradan giren Gabriel Jesus'un etkili bir anda topu kaybetmesiyle de başladı.

Böylece değişiklikler, mücadelenin seyrini belirlemede belirleyici bir rol oynadı; Real Madrid Barcelona üzerinde hakimiyetini kurdu, onu kontrol altına almayı ve hayal kırıklığına uğratmayı başardı ve Katalan ekibini ele alması gereken birçok konuyla baş başa bıraktı.

Hansi Flick artık, rakibin en zorlu seviyede bir sınav dayattığı büyük mücadelelerde takımını hâlâ aksatan etkenleri anlamak zorunda.

Buna karşılık José Mourinho, Camp Nou'ya dönüşünden mağlubiyet almadan ayrıldı; galibiyet ona projesine olan güveni pekiştirmek için güçlü bir ivme kazandırdı ve ayrıca büyük rakibine üstünlük sağlamanın gururunu yaşama fırsatı verdi; ki bu, seleflerinin yalnızca sınırlı sayıda durumda başarabildiği bir şeydi.



