"Special One" 20 yıllık felsefesini değiştirmiyor: Mourinho neden Rodri'yi kadrosuna katmakta ısrarcı?

Portekizli José Mourinho, Real Madrid'e dönerken bu kez görevin kariyerindeki herhangi bir önceki duraktan farklı olduğunun bilincindeydi. 63 yaşındaki deneyimli teknik adam sadece takımı yeniden şampiyonluk kürsülerine taşımayı değil, 2025-2026'da kulübün yaşadığı çalkantılı bir sezonun ardından itibarını geri kazandırmayı da hedefliyor.

Bu hedefe ulaşmak için "sıra dışı teknik adam", teknik vizyonuna uygun bir takım kurmaya özen gösterdi ve Real Madrid soyunma odası, başta Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté olmak üzere çeşitli transferlerle büyük değişimlere sahne oldu. Yönetim ise projeyi Yan Diomande'nin ve daha da önemlisi Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin transferiyle tamamlamaya çalışmaya devam ediyor.

Mourinho, Ballon d'Or ve son Dünya Kupası'nı kazanan bu oyuncunun, Real Madrid'in orta sahasının ihtiyaç duyduğu parça olduğu ve yeni projeye liderlik edeceği görüşünde. Vizyonuyla, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ve Arda Güler gibi mevcut seçeneklerin önüne geçiyor. İspanyol "Marca" gazetesi bu bilgileri aktardı.

Her şey Deco ile başladı

Antrenörlük dünyasındaki ilk adımlarından itibaren Mourinho, oyunun ritmini kontrol edebilme ve orta sahaya liderlik edebilme yeteneğine sahip bir oyuncuya her zaman güvendi.

Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı Porto'da takımın beyni Deco'yken, defansif ve konumsal görevleri Costinha üstlenmişti.

Barcelona'nın mevcut sportif direktörü Deco, o dönemde Mourinho'nun projesinin en öne çıkan oyuncusu haline geldi; onun yönetiminde 106 maça çıktı; bu, kariyerinde herhangi bir teknik adamın gözetiminde oynadığı en yüksek maç sayısıdır. Bu maçlarda 23 gol atarken 69 gole de asist yaptı.

Lampard: Chelsea'nin başarısının anahtarı

Mourinho ardından Chelsea'ye geçti; burada kulüp tarihinin en büyük versiyonlarından birini yarattı ve takımı Premier Lig'de üst üste iki şampiyonluğa taşıyarak yarım asırlık bir bekleyişi sona erdirdi.

Frank Lampard onun projesinin köşe taşıydı; Mourinho'nun yönetiminde oynadığı maç sayısında onu yalnızca John Terry ve Ricardo Carvalho geçebildi.

Lampard klasik bir oyun kurucu değil, üstün hücum kabiliyetiyle öne çıkan çok yönlü bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen, Chelsea sistemi onun etrafında dönüyordu; Claude Makélélé ve Michael Essien ise orta sahada defansif dengeyi sağlıyordu.

Inter'de Cambiasso ve Stankovic

Mourinho, Inter Milan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiğinde Deco'yu transfer etmek istiyordu ve o dönemde şunu vurgulamıştı: "Bir oyun kurucu istiyoruz, bu mevkiye her zaman ihtiyaç duyduğumu hissettim."

Ancak transfer gerçekleşmedi ve takımın yaratıcı beyni Wesley Sneijder olurken, Esteban Cambiasso Mourinho'nun tercih ettiği orta saha lideri rolünü üstlendi.

Cambiasso, Portekizli teknik adamın yönetiminde 94 maça çıktı ve onu yalnızca Javier Zanetti, Julio Cesar ve Maicon geçebildi; Dejan Stankovic ise takımın üçlü kupayı kazandığı o tarihi dönemde en çok güvenilen oyuncular arasında yer aldı.

Xabi Alonso: Real Madrid'in maestrosu

İlk döneminde Real Madrid'e geçmesiyle Mourinho, aradığını Xabi Alonso'da buldu.

Kraliyet kulübünde Mourinho ile Cristiano Ronaldo dışında hiçbir oyuncu daha fazla maça çıkmadı; Portekizli teknik adam İspanyol orta saha oyuncusunu oyun kurmanın merkezi ve orta sahadaki operasyonların lideri haline getirdikten sonra.

O dönem henüz 2010 Dünya Kupası'nı kazanmış olan Xabi Alonso, "Santiago Bernabéu"daki üç yılı boyunca Mourinho'nun takımının atan kalbiydi.

Fabregas ve ardından Matic: Süregelen arayış

2013 yılında Real Madrid'den ayrılmasının ardından Mourinho, Chelsea'ye döndü ve Cesc Fabregas'ı takıma katılmaya ikna etti; Fabregas orta sahanın lideri ve birinci oyun kurucu oldu ve takımı Premier Lig'de yeni bir şampiyonluğa taşıdı.

Sonraki durakları Manchester United, Tottenham, Roma ve ardından Fenerbahçe aynı başarıyı getirmese de orta sahaya bir lidere dayanma felsefesi değişmedi.

Manchester United ve Roma'da orta sahanın lideri rolünü Nemanja Matic'e verdi; yanına "Old Trafford"da Paul Pogba, Roma'da ise Leandro Paredes gibi daha yaratıcı oyuncular kattı.

Tottenham'da ise orta sahanın merkezi Pierre-Emile Højbjerg'di; Fenerbahçe'de ise daha önce Manchester United'da çalıştırdığı Fred'e güvendi.

Barrenechea: Rodri'nin gelişine bir hazırlık

Real Madrid'e dönmeden önce Mourinho, Portekiz'de yeni bir deneyim yaşadı ve orta sahanın liderliğini, birçok kişinin taktik sistemi içinde Rodri'ye en yakın versiyon olarak değerlendirdiği İtalyan Enzo Barrenechea'ya emanet etti. Bugün ise Portekizli teknik adam yıllardır aradığı oyuncuyu bulmuş gibi görünüyor.

Eğer işler planladığı gibi giderse Rodri, Real Madrid'in yeni orta saha lideri ve Toni Kroos'un gerçek varisi olacak; böylece Mourinho, kariyeri boyunca kendisine eşlik eden, maçın ritmini kontrol eden ve takımı sahanın kalbinden zaferlere taşıyan tek bir oyuncunun varlığına dayanan felsefesini sürdürecek.