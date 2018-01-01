Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'nın konuğu oluyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Slovakya temsilcisi Sparta Trnava'nın konuğu olacak.

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak müsabakayı, İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek.

Grupta geride kalan 5 maçında 8 puan toplayan sarı-lacivertli ekibin gruptan ikincilikle çıkması daha önceden kesinleşmişti.

4 puanla 3. sırada bulunan Spartak Trnava'nın ise turnuvaya veda etmesi kesinleşmişti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Maç saati, TV & İnternet yayını

Maç Spartak Trnava - Fenerbahçe Tarih 13 Aralık Perşembe Saat 23:00 Yayıncı Kanal beIN Sports 1 İnternet Yayını beIN Connect

Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak olan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.