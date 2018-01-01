Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Son güncelleme
Yorum()
AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında Slovakya temsilcisi Sparta Trnava'nın konuğu olacak.
Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak müsabakayı, İspanyol hakem Sanchez Martinez yönetecek.
Grupta geride kalan 5 maçında 8 puan toplayan sarı-lacivertli ekibin gruptan ikincilikle çıkması daha önceden kesinleşmişti.
4 puanla 3. sırada bulunan Spartak Trnava'nın ise turnuvaya veda etmesi kesinleşmişti.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
Maç saati, TV & İnternet yayını
|Maç
|Spartak Trnava - Fenerbahçe
|Tarih
|13 Aralık Perşembe
|Saat
|23:00
|Yayıncı Kanal
|beIN Sports 1
|İnternet Yayını
|beIN Connect
Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasında oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak olan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.