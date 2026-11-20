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Eredivisie - Hafta 13 22 Kas 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Sparta Rotterdam - AZ yayını: TV kanalı ve çevrim içi canlı yayın seçenekleri

Sparta Rotterdam - AZ maçı ESPN'den canlı izlenebilir. Bu Eredivisie karşılaşmasının TV ve çevrim içi yayın seçenekleri aşağıda yer alıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Sparta Rotterdam'da Michael Brouwer ve Max de Ligt sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Muhtemel ilk 11'e ilişkin daha fazla bilginin maç saatine yakın açıklanması bekleniyor.

AZ'nin eksik listesi daha uzun. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto ve Kees Smit'in tamamı sakat. Teknik direktör Leeroy Echteld'in bu maçın kadrosunu belirlerken yaratıcı olması gerekecek.

Son maçlardaki form durumu

Sparta Rotterdam son beş maçının ikisini kazandı, ikisini kaybetti ve birinde berabere kaldı. Son maçında ADO Den Haag'a evinde 3-1 yenildi. Ondan önce ise FC Groningen deplasmanında 2-3 kazandı. Sparta bu beş maçta 11 gol atarken dokuz gol yedi.

AZ son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti; hiç berabere kalmadı. Son maçında Eredivisie'de FC Groningen'i 4-3 yendi. Ondan önce ise UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus'a 1-2 mağlup oldu. AZ bu beş maçta toplam sekiz gol attı, 10 gol yedi.

Aralarındaki maçlar

İki kulübün son karşılaşması, 22 Şubat 2026'da Eredivisie'de oynandı ve AZ, ev sahibi olduğu maçta Sparta Rotterdam'ı 3-1 yendi. Aralarındaki son beş maçta AZ üç galibiyet ve bir yenilgi aldı; bir maç da berabere bitti. Sparta ise bu serideki tek galibiyetini Kasım 2024'te evinde 1-2'lik skorla elde etti.

Puan durumu

Eredivisie'de Sparta Rotterdam 12., AZ ise beşinci sırada yer alıyor.