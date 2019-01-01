Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor kaç para kazanacak? Play off turunda kiminle karşılaşacak?

Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play off'larına katılmaya hak kazandı. Peki bordo mavililer bu turdan ne kadar kazanacak?

UEFA Elemeleri' nde Sparta Prag 'la eşleşen , tur atlayan taraf oldu. Yusuf Yazıcı transferiyle ekonomik olarak rahatlayan Trabzonspor, yine de Avrupa Ligi'nde başarılı olup hem para hem de prestij kazanmak istiyor.

Sparta Prag'ı eleyen Trabzonspor UEFA'dan ne kadar kazanacak?

Sparta Prag engelini aşan Trabzonspor, 280 bin euro 'yu kasasına koyacak. Bordo mavili ekip, play-off turunu da geçerse 300.000 euro ve gruplara kaldığı için de ayak bastı parası olarak 2.920.000 euro kazanacak.

Trabzonspor play-off turunda kiminle karşılaşacak?

Son dönemde adını Avrupa'da duyuramayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla turnuvanın dışına iten Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.