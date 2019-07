Sparta Prag - Trabzonspor maçı seyircisiz oynanacak!

, UEFA 3. ön eleme etabında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle eşleşti.

Prag ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iki ekibin Çekya'da oynayacağı karşılaşmanın seyircisiz olacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan duyuruya göre, Trabzonspor seyircileri de karşılaşmayı yerinden takip edemeyecek.

The match against @Trabzonspor in Prague will be played without fans. This also applies to away fans!