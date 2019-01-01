Trabzonspor

Sparta Prag - Trabzonspor maçı seyircisiz oynanacak!

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Çekya kulübü yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşen iki takımın Prag'da seyircisiz oynayacağını duyurdu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme etabında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle eşleşti.

Prag ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iki ekibin Çekya'da oynayacağı karşılaşmanın seyircisiz olacağı ifade edildi. Kulüpten yapılan duyuruya göre, Trabzonspor seyircileri de karşılaşmayı yerinden takip edemeyecek.

İki taraf 8 Ağustos'ta Prag'da, 15 Ağustos'ta rövanş için Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

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