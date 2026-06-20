Sparta Prag, 3,5 milyon euro ödeyerek Ajax’ı Sivert Mannsverk’in bu devasa maaş yükünden kurtarıyor

Sivert Mannsverk’in Sparta Prag’a kesin olarak satılmasıyla Ajax, 3,5 milyon euro gelir elde etti. Bu haberi Mike Verweij, De Telegraaf adına duyurdu.

Cumartesi öğleden sonra Ajax, Mannsverk'in transferini kamuoyuna duyurdu. Ancak Amsterdam ekibi, transfer ücreti konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Sparta Prag'ın, Mannsverk'in daha düşük bir bedelle transfer edilebileceğine dair bir inanç hakim olduğu için sözleşmesindeki satın alma opsiyonundan vazgeçtiği zaten belliydi. Bu tutarın 3,5 milyon euro olduğu şimdi ortaya çıktı.

Verweij’e göre, bonuslarla birlikte bu tutar daha da artabilir. Bu rakam, Sven Mislintat’ın 2023 yılında onu Amsterdam’a getirdiği 6 milyon avrodan oldukça düşük, ancak teknik direktör Jordi Cruijff bunu kabul ediyor.

Verweij, “kaynaklara göre” Mannsverk’in Ajax’ta üç sezon boyunca bir milyon avrodan fazla kazandığını belirtiyor. Norveçli orta saha oyuncusu artık maaş listesinden çıktığına göre, potansiyel takviyeler için daha fazla bütçe alanı açılmış oluyor.

Üstelik Mannsverk’in Ajax’ta artık hiçbir geleceği kalmamıştı. Toplamda Amsterdam ekibi için 18 maça çıktı.

Sparta Prag’da Mannsverk, geçen sezon teknik direktör Brian Priske yönetiminde çoğunlukla rotasyon oyuncusu olarak görev yaptı. 27 resmi maçta toplam 1.569 dakika sahada kaldı.