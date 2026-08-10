Sparta Rotterdam, yaz transfer döneminin son bölümünde hâlâ gerekli takviyeleri arıyor. Voetbal International'ın haberine göre, hücum hattı için seçeneklerden biri de Ajax santrforu Don-Angelo Konadu.

Konadu, yeni teknik direktör Míchel Sánchez döneminde de süre almayı beklemiyor. Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare transferleri öncelikli görülürken, Kasper Dolberg de tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Ancak Danimarkalı oyuncunun da ayrılması gündemde.

Bu nedenle 20 yaşındaki Konadu da yeni bir kulüp arayışına girebilir. VI'ye göre, Belçika'dan birçok talibi olmasına rağmen oyuncunun önceliği Eredivisie'de kalmak.

Sparta da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor, ancak şu ana kadar Konadu kararını vermiş değil. Gelen bilgilere göre genç oyuncunun Eredivisie içinde birden fazla seçeneği bulunuyor.

Konadu, iki yıl önce Ajax ile sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzatmıştı. Kulüp o dönemde, “Bu uzatmadan dolayı çok mutluyuz ve Don-Angelo'nun yakın gelecekte Ajax A takımının ilk 11 oyuncusu olma potansiyeline sahip bir oyuncu olduğunu görüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Bu nedenle Konadu'nun kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor. Ajax, yetenekli santrforun başka bir kulüpte tecrübe kazanmasını, böylece gelişimini sürdürerek ilerleyen dönemde Amsterdam'da yeniden forma rekabetine girmesini istiyor.

Gana kökenlerine sahip olan Konadu, 2014'ten bu yana Ajax altyapısında forma giyiyor. Genç oyuncu o dönemde, Amsterdam'da uzun yıllardır adeta bir yetenek fabrikası olarak bilinen Zeeburgia'dan transfer edilmişti.