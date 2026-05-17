Sparta Rotterdam

Takım haberleri ve kadrolar

Sparta'da M. van Bergen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, B. Martins Indi ise cezalı. Ev sahibi takımın beklenen kadrosu, kalede J. Drommel, savunmada T. Quintero, S. Sambo, M. Young ve P. van Aanholt, forvette ise C. Terho ve T. Lauritsen ile başlıyor.

Excelsior, sakatlığı bulunan H. Akujobi olmadan deplasmana çıkıyor. Konuk takımın tahmini ilk 11'inde kalede S. van Gassel, forvette ise G. de Regt yer alıyor. Maç başlamadan önce herhangi bir değişiklik olursa, bu bilgiler en kısa sürede eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Sparta zorlu bir dönemden geçti. Rotterdam ekibi son beş Eredivisie maçının hiçbirini kazanamadı: iki beraberlik ve üç mağlubiyet, durumun ne kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koyuyor. Toplamda on üç gol yediler, ancak sadece üç gol atabildiler. FC Twente'ye karşı 4-0'lık ev sahibi yenilgisi en son maçtı ve Telstar'a karşı 4-1'lik ağır yenilgi de savunmanın zayıf olduğunu gösteriyor.

Excelsior'un performansı inişli çıkışlı olsa da kalitesini de gösterdi. Konuk takım, FC Utrecht'e karşı dikkat çeken 5-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere iki galibiyet aldı ve iki kez berabere kaldı. Ancak en son maçları olan FC Volendam'a karşı 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma, takımın gerektiğinde her zaman üç puanı alamayacağını gösterdi.

Karşılaşmalar

İki takımın en son karşılaşmasında, Eylül 2025'te Sparta, Excelsior'un sahasında 0-1 galip geldi. Eredivisie'deki son beş karşılaşmada Sparta üstünlük sağladı; bu maçlarda üç galibiyet alırken, Excelsior bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Şubat 2024'te Sparta'nın 4-2'lik ev sahibi galibiyeti, bu serideki en gollü maç oldu.

Puan Durumu

Eredivisie'de Sparta onuncu, Excelsior ise on dördüncü sırada yer alıyor, bu da sezonun son aşamasında bu karşılaşmaya her iki takım için de ekstra bir önem katıyor.