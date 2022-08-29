Serie A ekiplerinden Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, adı Manchester United ile anılan golcü oyuncuları Victor Osimhen'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Takımının Fiorentina ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan İtalyan teknik direktör, Nijeryalı oyuncunun tatmin eden bir teklifle ayrılabileceğini doğruladı.

"Osimhen'in Manchester United'a transfer olup olmayacağını düşünecek vaktim yok. Birkaç günde bir yeni bir maç oynuyoruz. Kulüp oyuncularımızı ilgilendiren her alternatifi değerlendiriyor. Bir kulüp size 100 milyon euro teklif ettiğinde bunu reddetmek çok zor olur. Buraya geldiğimden beri tüm oyuncuların bonservisinin gerçekçi bedeller olduğunu gördüm. Takımdan ayrılanlar oldu ama kadromuzu Ndombele, Simeone, Raspadori ve Kvaratskhelia gibi gelir gelmez katkı sağlayacak hazır oyuncularla güçlendirdik. Sahada gördükleri saygıdan, özgüvenlerine kadar gidenlerin yerini doldurmak için yapacak çok işimiz var. Eski kimliğimizi yeniden canlandırmak ve kulüp tarihinde iz bırakabilmek için daha başarıya daha motive oyuncualrla yola devam etmeye karar verdik"