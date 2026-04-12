Spalletti: Juventus bu lanetten kurtuldu... Biz ise kupa maçında bedelini ödedik

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, İtalya Ligi'nde Atalanta ile oynadıkları maçın ilk yarısında takımının büyük zorluklar yaşadığını vurguladı ve devre arasından sonra maçın tamamen farklı bir hal aldığını, Bianconeri'nin bu değerli galibiyetle şampiyonluk yarışındaki umutlarını sürdürdüğünü belirtti.

Spalletti, "Sky Sport Italia" kanalına yaptığı açıklamada, "İlk yarım saatte çok zorlandık çünkü Atalanta iyi bir takım ve sürekli baskıları nedeniyle hiçbir pozisyonda pas yapamadık" dedi.



Spalletti sözlerine şöyle devam etti: "Sadece savunmaya mecbur kaldık. İkinci yarıda ise maç tamamen farklıydı ve eşit bir oyun sergiledik. Genellikle kontrolü elimizde tutarken bunu golle sonuçlandıramayıp üstünlüğümüze rağmen cezalandırılırız, ancak bu sefer işler tam tersi gitti."

Buna, geçen Şubat ayında Bergamo'ya yapılan son ziyaret de dahildir. O maçta takım, İtalya Kupası çeyrek finaline güçlü bir başlangıç yapmış, ancak daha sonra 3-0 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla Juventus, üçüncü sıradaki Milan ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve Cumartesi günü oynanacak Cesc Fabregas'ın takımı ile Inter arasındaki maçın sonucunu beklerken, geçici olarak Como'yu geçerek dördüncü sıraya yükseldi.



Spalletti, maçın perde arkasını şöyle anlattı: "Bu maçlar 3 puandan daha değerli. Maalesef maç öncesinde fiziksel olarak en iyi durumda değildik. Kenan Yildiz ve Francesco Consesao teknik sorunlar yaşıyordu. İkiliyi sahaya sürerek neler yapabileceklerini görmek istedim, ancak ikisi de beklenen seviyenin altında kaldı. Toram da sorunlar yaşadı."

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "İlk yarıda hatalar yaptık ve Consesao'ya kanatlarda rakiplerle yüzleşme fırsatı vermedik; bu onun en güçlü olduğu nokta. Bazı şeyleri düzelttikten ve ritmi yakaladıktan sonra, ikinci yarı tamamen farklı bir maça dönüştü."

Konuşmasına şöyle devam etti: "Kupa maçında performansımızın bedelini ağır ödedik. Bu gece rakip takım topu bir kanattan diğerine taşıdı, bu da dikkatimizi dağıttı ve düzenimizi koruyamadığımız için geri çekilmemize neden oldu."

Ve şöyle bitirdi: "Bu bizim zayıf noktamız. Savunmamız bazen çok geriye çekilme eğiliminde ve kuşatılıyor, özellikle de Atalanta gibi özelliklere sahip bir takım karşısında." Ayrıca



