Spalletti: "Joao Mario'nun penaltısı mı? Yedekte başka bir soru varsa daha iyi olur. Bazen en basit şeylerde bile bocalıyoruz"

Fiorentina-Juventus maçının ardından Dazn mikrofonlarına konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Franchi'deki karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Bazen bir bardak suda boğuluyoruz; özgüvenimizi ve oyunumuzdaki sakinliği kaybediyoruz. Savunmada doğru kaymayı yapamayınca kısa süre sonra yine gol yedik. İyi bir reaksiyon gösterdik ama bireysel performanslarımızda istikrarlı değiliz. Bir şeyi 10 dakika iyi yapıyoruz, sonra gereken bir sonraki hamleyi yapamıyoruz. Süreklilik sağlayamıyoruz."

"Karakter sorunu mu? Bazen harekete geçmeden olan bitene maruz kalıyoruz. Bir şey yapmak tereddüdü ortadan kaldırır. Tereddüt içinde kalıp hiç karar vermez, hiç harekete geçmezseniz... İkinci golde topu olan oyuncuya baskı yapmalıydık. Sürekli tereddüt ettikleri için önemli bir sonuç elde edemiyorlar."

Ceza sahasında biraz eksik mi kaldınız?

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"Bu tercihi yaptım çünkü üzerinize baskıyla geliyorlar ve doğrudan forvete oynamak istedim. Woltemade, üzerine gelen toplarla oynamak en güçlü yönü olmasa da daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. O, paslaşmayı ve takımla bağlantı kurmayı seven bir oyuncu ama bu işi onun yapması gerekiyor. Kolo Muani çok çalıştı. Şimdi biraz daha iyi durumda; yeniden bulduğu bu enerjiyle iyi performanslar ortaya koyuyor. Önceden daha az hareket ediyordu."

Joao Mario penaltısı?

"Bilmiyorum, başka bir soru sorabilir misiniz? Pozisyonu tekrar izlememe gerek yok, sahada zaten gördüm."