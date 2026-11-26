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Luciano Spalletti, Juventus'un keyfini çıkarıyor. Takımı, Kıbrıs ekibi Omonia karşısında geriden gelerek aldığı 4-1'lik galibiyet sayesinde Avrupa Ligi puan tablosunda ikinci sırada.

Juventus'un teknik direktörü maçın ardından Sky'a konuştu: “Başlangıçta birkaç hata yaptık ve rakip bunlardan yararlandı. Bu da yeteneklerimizi sahaya yansıtmamızı zorlaştırıyor ve kontra atağa yakalanma korkusunu beraberinde getiriyor.”

“Cambiaso harika bir gol atarak işleri yoluna koydu. O andan itibaren takım daha sakin oynadı, sahada iyi konumlandı ve yeterli düzeyde baskı yaptı.”

“Taraftarlarımıza dört güzel golle keyif yaşattığımız için mutluyuz.”

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Bunun üzerine Spalletti, stüdyodaki Del Piero'ya dönerek “Gollerimizden hangisi sana 1996'daki gollerini en çok hatırlatıyor?” diye sordu.

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Juventus'un eski forveti ve kaptanı şöyle yanıt verdi: “Cambiaso ve Boga'nın golleri. Ama pozisyonun gelişimi nedeniyle sen ikincisini (Ekhator'un golünü, editörün notu) daha çok beğenmişsindir. Gatti orta sahada oynayabilir mi? Şaka yapıyorum ama bir teknik direktör her zaman yeni çözümler aramalı.”

Söz yeniden Spalletti'ye geldi: “Gatti, ceza sahası çizgisinde çok önde baskı yaparak topu kazanmayı başardı, gol atmaya da hazırdı. Madalyonun diğer yüzü ise böyle yaptığımızda arkada çok fazla boşluk bırakmamız.”

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“Ekhator iyi bir maç çıkardı, ancak ilk yarıda ona az top verdik. Açık alanda boşluğa koşmak onun güçlü yanı. Kendine alan açmakta da iyi, bu yüzden onu tebrik ediyoruz.”

“Herkesin kendine özgü özellikleri var ve belki başka alanlarda eksikleri de olabilir. Benim görevim, eksik olanlardan yakınmak değil, elimizdekilerle bir çözüm bulmak ve sahip olduğumuz özelliklerden yararlanmak.”