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Luciano Spalletti, Juventus için yeni bir santrfor istiyor ve elindeki oyuncuların özgüvenini zedeleme pahasına bunu artık açıkça söylüyor. Söz konusu santrforlar Randal Kolo Muani, Nick Woltemade ve Jeff Ekhator. Juventus yönetimi, santrfor transferi de dâhil olmak üzere birçok alanda harekete geçmiş durumda. Ancak bir soru var: Juventus transferleri hangi teknik direktör için yapıyor? Spalletti için mi, yoksa gelecek sezon (ya da durum kötüleşirse bu sezon) takımın başına geçebilecek teknik direktör için mi (Antonio Conte? Simone Inzaghi?)

Spalletti'nin Serie A'nın 12. haftasında Venezia karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından söyledikleriyle başlayalım: "Bu kadar çok maç varken ceza sahasında oynayacak bir forvete daha ihtiyacım var. Sağda üç kanat oyuncum var: Conceicao, Zhegrova ve Nico. Solda Alajbegovic, Yildiz ve Boga var. Kolo Muani? Onu santrfor oynayabileceğine inandırmam gerekiyor: Savunma arkasına koşmak için kendine alan yaratmayı başarmalı. Merkezde, arkasında bir rakip varken topu aldığında rahat edemiyor. Şimdi Ekhator da olsa, ona santrfor olarak da ihtiyacım var".

Burada iki konu var: Spalletti'nin oyununa ve istediği özelliklere daha uygun yeni bir santrfor talebi ve Juventus kadrosundaki mevcut forvetlere ilişkin değerlendirmesi.

Yeni forvete gelince Spalletti, (Dusan Vlahovic'in sözleşme yenileyip takımda kalmasını isterdi) ceza sahası içinde oynayan, fiziksel açıdan güçlü ve rakip savunmacılarla mücadele edebilen bir santrfor istiyor. Certaldolu teknik direktörün sevdiği ifadeyle, omuz omuza mücadele edebilecek biri. Yani Sorloth tarzında bir oyuncu.

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Spalletti'nin Juventus'un mevcut forvetleri hakkındaki sözleri ise Kolo Muani, Woltemade ve Ekhator'un özgüvenini zedeleme riski taşıyor. Spalletti'nin ilk oyuncu hakkındaki görüşü artık net: Kolo Muani bir kanat forveti, santrfor değil ve buna göre kullanılmalı. Mecburiyetten santrfor oynuyor. Fransız oyuncu bu sezon en iyi performansını, Woltemade merkezdeyken sağ kanatta görev aldığında gösterdi. Bu yalnızca bazı maçların belirli bölümlerinde yaşandı. Spalletti'nin bu düzeni neden kalıcı olarak kullanmayı düşünmediği de merak konusu. Bunun tek bir açıklaması olabilir: Yıllar içinde yönetim ve transfer stratejisindeki çok sayıda, hatta gereğinden fazla değişiklik nedeniyle kötü kurulmuş bir kadrodaki kanat forvetlerini boşa harcamamak.

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Spalletti, Woltemade'ye henüz tam olarak güvenmiyor; onu hem fiziksel hem de karakter olarak fazla zayıf buluyor. Juventus da 2002 doğumlu Alman oyuncunun üzerine bir proje kurmayı düşünemez; çünkü Woltemade, Torino'da yalnızca satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak bulunuyor. Ekhator ise Juventus'un gelecek için güvendiği bir oyuncu. Ancak hemen sonuç almaya ihtiyaç duyan Spalletti'nin şu anda düzenli olarak güvenebileceği bir isim değil.

Dolayısıyla bu durumu transfer piyasasının düzeltmesi gerekecek. CEO Giovanni Carnevali, teknik alandan sorumlu Frederic Massara ve sportif direktör Marco Ottolini'nin hedefi, kış transfer döneminin sunacağı fırsatları değerlendirerek ocak ayında yeni bir forvet almak. Atletico Madrid'le Sorloth ve Jonathan David arasında olası bir takas da çözümlerden biri olabilir. Ancak Juventus gibi bir kulüp, transferlerini yalnızca çok kısa vadeyi düşünerek yapamaz. Bu nedenle Continassa'ya getirilecek yeni santrforun seçiminde yanıtlanması gereken sorulardan biri de Juventus'un teknik direktörünün kim olacağı.

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Peki Juventus'un bu konudaki planı ne? Bu sezonun sonuçları ne olursa olsun Spalletti'yle 2028'e kadar devam etmek mi? Yoksa teknik direktör değiştirmek mi? İkinci seçenekte Juventus'un tercihi kim olacak? Eski teknik direktörü Conte mi, Inzaghi mi, yoksa bir başkası mı? Ve Conte, Inzaghi ya da onların yerine gelecek bir isim, Spalletti'nin bugün istediği türde bir santrforu uygun bulacak mı?