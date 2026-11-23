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Luciano Spalletti, Juventus'u için yeni bir santrfor istiyor ve elindeki santrforların özgüvenini zedeleme pahasına bunu artık açıkça söylüyor. Söz konusu oyuncular Randal Kolo Muani, Nick Woltemade ve Jeff Ekhator. Juventus yönetimi transfer piyasasında santrfor dahil çeşitli mevkiler için çalışıyor ancak bir soru var: Juventus transferleri hangi teknik direktör için yapıyor? Spalletti için mi, yoksa gelecek sezon takımın başına geçebilecek teknik direktör için mi (Antonio Conte? Simone Inzaghi?) Ya da işler kötüye giderse bu değişiklik mevcut sezonda mı yaşanacak?

Spalletti'nin Serie A'nın 12. haftasında Venezia karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından söyledikleriyle başlayalım: "Bu kadar çok maç varken içeride oynayacak bir forvete daha ihtiyacım var. Sağda üç kanat oyuncum var: Conceicao, Zhegrova ve Nico. Solda Alajbegovic, Yildiz ve Boga var. Kolo Muani? Santrfor oynayabileceği konusunda onu teşvik etmem gerekiyor. Savunma arkasına koşu yapmak için kendine alan açmayı becermeli. Arkasında bir rakip varken merkezde top aldığında rahat değil. Şu anda Ekhator da olsa Kolo Muani'ye santrfor olarak da ihtiyacım var".

Burada iki nokta var: Spalletti'nin oyununa ve aradığı özelliklere daha uygun yeni bir santrfor talebi ve Juventus kadrosundaki mevcut forvetlere ilişkin değerlendirmesi.

Yeni forvete gelince Spalletti, sözleşmesi yenilenerek takımda kalmasını istediği Dusan Vlahovic gibi, ceza sahasında oynayan, fiziksel olarak güçlü ve Certaldolu teknik direktörün sevdiği ifadeyle rakip savunmacılarla boğuşabilen bir santrfor istiyor. Yani Sorloth tarzı bir oyuncu.

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Spalletti'nin Juventus'un mevcut kadrosundaki forvetler hakkındaki sözleri, Kolo Muani, Woltemade ve Ekhator'ın özgüvenini zedeleme riski taşıyor. Spalletti'nin Kolo Muani hakkındaki kararı artık net: O bir kanat forveti, santrfor değil ve bu şekilde kullanılmalı. Mecburiyetten santrfor oynuyor. Fransız oyuncu bu sezon en iyi performansını Woltemade merkezdeyken sağda görev aldığında sergiledi. Bu düzen yalnızca bazı maçların kısa bölümlerinde denendi. Spalletti'nin neden bunu kalıcı bir çözüm olarak değerlendirmediği merak konusu. Bunun tek bir açıklaması olabilir: yıllar boyunca yönetim ve transfer stratejisinin defalarca, hatta gereğinden fazla değişmesi nedeniyle iyi kurulmadığı açık olan kadrodaki çok sayıdaki kanat forvetini boşa çıkarmamak.

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Spalletti, Woltemade'ye henüz tam olarak güvenmiyor. Onu hem fiziksel hem de karakter olarak fazla zayıf buluyor. Juventus da Torino'da yalnızca satın alma opsiyonu bulunmayan bir kiralık anlaşmasıyla oynayan 2002 doğumlu Alman oyuncu üzerine bir proje kuramaz. Ekhator ise Juventus'un gelecekte güvendiği bir oyuncu olsa da hemen sonuç almaya ihtiyaç duyan Spalletti'nin şu anda düzenli olarak güvenebileceği bir isim değil.

Dolayısıyla bu duruma transfer piyasasında çözüm bulunması gerekecek. CEO Giovanni Carnevali, teknik alan sorumlusu Frederic Massara ve sportif direktör Marco Ottolini'nin hedefi, kış transfer dönemindeki fırsatları değerlendirerek ocak ayında yeni bir forvet almak. Atletico Madrid ile Sorloth ve Jonathan David arasında olası bir takas da çözüm olabilir. Ancak Juventus gibi bir kulüp transferlerini yalnızca çok kısa vadeyi düşünerek yapamaz. Bu nedenle Continassa'ya getirilecek yeni santrforun seçimindeki soru işaretlerinden biri, Juventus'un teknik direktörünün kim olacağı.

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Peki Juventus'un bu açıdan planı ne? Bu sezonun sonuçları ne olursa olsun Spalletti ile 2028'e kadar devam etmek mi? Yoksa teknik direktörü değiştirmek mi? Değişiklik yapılırsa Juventus kimi seçecek? Eski teknik direktörü Conte'yi mi, Inzaghi'yi mi, yoksa başka birini mi? Conte, Inzaghi veya onların yerine gelecek herhangi biri, Spalletti'nin bugün istediği türde bir santrfordan memnun kalacak mı?