Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo'ya karşı oynanacak maç öncesinde basın toplantısında konuştu.





Bize takımın durumunu ve tam da bu önemli ve yoğun hafta öncesinde gruptan nasıl bir enerji hissettiğinizi biraz anlatır mısınız?

"Öncelikle Locatelli'ye olanlar için üzgünüz ve elbette Loca'nın yokluğu sorumluluğu herkese dağıtıyor, çünkü o, duş aldıktan sonra bile formasını çıkarmayanlardan biri. Onun değerinin ne olduğunu ve katkı vermeyi ne kadar istediğini biliyoruz. Günlük hayatı yaşama biçiminin tamamında, Juventus'un kaderine, Juventus'un durumuna karşı her zaman dikkatli. Bu da herkeste, daha önce söylediğim gibi, bu antrenmanlarda görülen bir sorumluluk yarattı. Çok dikkatli, çok istekli, karşısına çıkacak her durumda mücadele etmeye çok hazır bir takım gördüm. Çok iyi çalıştıklarını gördüm, onları çok ciddi, çok profesyonel gördüm. Buraya gelirken, gelirken kapıda kimi gördüm? Kolo Muani'yi; onun imkânı var... Böylece kimseyi kızdırmam. Eğer Kolo Muani kendini daha iyi hissediyorsa, Kolo Muani şimdi sahaya geliyor; akşam yemeği saatinde gelme imkânı varken. O ise burada olan iki ya da üç takım arkadaşıyla birlikte beş saatini burada geçirmeyi tercih ediyor; yaşamayı sevdiği, bulunmaktan hoşlandığı bir ortamın içinde. Muhtemelen takıma katkı verme ya da sahip olduğu tüm kaliteyi, tüm gücü takım için belirleyici kılma isteğinden dolayı; takım için hayal ettiği şeyi belirlemek için".



Milan'a karşı orta sahada 3'lü mü oynadınız?

"Bazen 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçtik. Savunma aşamasında bir sistem, hücum aşamasında bir sistem var. Herkes bunu istediği gibi yorumlayabilir ama dünyadaki ve futboldaki her şeyle bağlantı kurmakta ve tanışmakta özgürüz. Artık çok sayıda küçük düelloda yapılan bu bire bir baskı nedeniyle pozisyonel bir sistem kalmadı; onları zor duruma sokmak için kendi saha bölgelerinin dışına çekmek ve referans vermemeye çalışılıyor. Bazen 5'li savunduk. Locatelli olmadan hiçbir şey değişmiyor ve her türlü taktik sistemi oynama imkânımız var çünkü buna izin veren bir kadromuz var".





Koopmeiners daha fazla sorumluluk alabilir mi?

"Size katılıyorum çünkü farkları zaten gördük. Şimdi daha derin bir tanışıklık var ve oyuncunun Juventus'ta kalma isteği söz konusu, bu da bizi memnun etti. Artık çok daha özgür, her ne kadar total bir oyuncu olsa da. Bana göre hem ön libero hem de iç orta saha oynayabilir. Büyük bir maç bekliyorum".





Douglas Luiz kazanılmış bir bahis mi?

"O futbolun bir kesinliği ve birçok yerde güçlü bir futbolcu olduğunu gösterdi. Sonrasında sadece güven hissetmeye ihtiyacı vardı. Geldiğinde topu fazla tutuyordu, şimdi ise topu ne kadar çok dolaştırırsa o kadar çok topla buluştuğunu anladı. Uzun ve kısa oynama meselesini çok iyi biliyor. Aynı zamanda fiziksel bir oyuncu ve takım arkadaşları için nefesini sonuna kadar tüketmeye son derece hazır. O Douglas Luiz ve benim bunda bir payım yok".





Sakatların son durumu nedir? Aquilani'nin bu kadar iyi işler yapabileceğine dair bir hissiniz var mıydı?

"Aquilani'nin teknik direktörlük yapabileceğine dair bir hissim vardı çünkü zaten çantası kaliteyle dolu bir oyuncuydu. O, yaptığı oyunlarla takım arkadaşlarına da oyun öneriyordu. Şaşırmış değilim ve elbette kendisini tebrik ediyorum. McKennie ve Cambiaso zor görünüyor. Yarın Cambiaso için bir deneme yapacağız, McKennie için ise perşembeye geçiyoruz. Sarr'ı ise geri kazanıyoruz. Kadromuzu her mevki için iki güçlü oyuncuyla kurduk".





Sarr hakkındaki ilk izlenimleriniz? Owusu kadroya dahil edilecek mi?

"Sarr, her durumda nasıl davranacağını bildiği için merak uyandıran bir oyuncu. Bu koşu kolaylığına sahip ve derin koşuları sayesinde onu doğal şekilde sahanın her yerinde bulursunuz. Elimizde güçlü bir oyuncu olduğuna inanıyoruz ve muhtemelen bunu yarın da gösterecek. Owusu büyük umut vaat eden genç bir oyuncu ama aynı zamanda güçlü bir futbolcu. Fiziksel açıdan da çok büyük bir yapısı var ve topu ondan almak zor. Sadece bazı şeyleri biraz daha önden sezmeli, yoksa iş zorlaşıyor".





Woltemade ilk 11'de başlayabilir mi?

"Değerlendireceğiz ama o ilk antrenmandan itibaren kendisini herkese beğendirdi. Bize sahada nasıl duracağını bildiğini ve birden fazla rolde oynayabildiğini gösterdi. Kesin olan şu ki yarın er ya da geç oynayacak".





Gatti hakkında?

"Gatti, özellikle duran toplarda gol atmayı deneme konusunda çok net özelliklere sahip bir oyuncu. Next Gen ile oynanan maçta yaşanan o sorunu çözdü çünkü düzgün şekilde antrenman yapamamıştı. Şimdi iyi çalışıyor ve sahip olduğu büyük değeri göstermek için kendi sürelerini alabilecek. Şu anda Kelly de daha az oynuyor ama diğer maçlarda Gatti alanını bulacak ve üst düzey bir oyuncu olarak üst düzey oyuncu hareketleri gösterecek".





Şampiyonlar Ligi size ne gösterdi?

"Bize zarar verdi ve sorunlar yarattı. Bununla yaşamak zorundayız ama bizim için büyük bir motivasyona dönüşecek. Acı, daha büyük sorumluluklar yaratır ve seni dünyanın en iyi takımlarına karşı oynama fırsatı veren o konuma yeniden yerleşme isteğini doğurur"



