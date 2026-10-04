Güneş gözlüğü takıyor, ancak arabadan iner inmez çıkarıyor. İlk bakışta ev ziyaretine hazırlanan bir doktorun çantasını andıran bir çanta taşıyor; ne var ki çantanın sahibinin bir doktor değil, İtalyan futbolunun en tartışmalı ve en şaşırtıcı teknik adamlarından biri olduğu kısa sürede anlaşılıyor: Luciano Spalletti.

"Tuttosport" gazetesine verdiği uzun söyleşide Spalletti pek çok konu arasında gezindi; ancak bunu rastgele yapmıyordu, aksine kendisini meşgul eden her şeye dair birbiri ardına kapılar açıyordu: Juventus ve tarihinden oyuncularla ilişkisine, uzun teknik adamlık tecrübesinden Dusan Vlahovic ve Kenan Yıldız'a kadar.

Sırf antrenörlük yapmak için antrenörlüğü sevmeyen Spalletti, kariyeri boyunca en zor denklemin peşinde oldu: Sonuç almakla birlikte aynı anda keyifli bir futbol sunmak. Belki de bu yüzden hâlâ çevresindekileri şaşırtabiliyor, ister sahanın içinde ister dışında olsun.

Spalletti, "Tuttosport" ile konuşmasına, yanında taşıdığı kâğıtlar sorulduğunda kişiliğini tam anlamıyla yansıtan bir biçimde başladı. Şöyle dedi: "Bunlar notlar. Ben hiçbir şeyi doğaçlama yapmam, asla. Her şeye hazırlanırım, yoksa insanlar aynı saçma sözleri söyler. Ve bir şeyi fark etmeni istiyorum: Bana kimse bir şey yazmıyor. Bu söyleşiye hazır olarak burada bulunmam üç günümü aldı. Bunun, beni daha iyi tanımak isteyenlere karşı bir tür saygı olduğunu düşünüyorum. Artık başlayabiliriz."

Juventus sadece bir kulüp değil: Sen bir zihniyeti ve bir tarihi çalıştırıyorsun

Spalletti daha önce Roma, Inter ve Napoli gibi büyüklükteki kulüpleri çalıştırmış, ayrıca İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti; ancak Juventus deneyimini öncesindeki her şeyden farklı görüyor. Şöyle dedi: "Roma'da bir taraftar tabanını çalıştırıyordum. Napoli'de bütün bir şehri çalıştırıyordum. Inter'de köklü bir mirası çalıştırıyordum. Milli takımda ise bütün bir halkı çalıştırıyordum. Juventus'ta ise bir zihniyeti çalıştırıyorsun. Burası futbol tarihi."

Şöyle açıkladı: "Juventus'un tarzı budur. Mesele yalnızca bir duygu dalgası değil, sevinç, gurur ve sorumluluk karışımıdır ve bunlar beni asla terk etmeyen duygulardır. Derin bir hüzün ile taşkın bir mutluluğun eşsiz bir karışımı var. Sadece futbol için değil, Juventus için yaşamalısın. Biz kendi seviyemizde yarışıyoruz, başkalarının seviyesinde değil. Kulübümüz futbol üstünlüğünün eş anlamlısıdır ve bu yüzden küresel bir ilgi görür."

Juventus'un teknik direktörü olmaya dair hislerine gelince şöyle dedi: "Bu muhteşem bir şey, gerçekten muhteşem. Sevdiğin şeyi yapmak özgürlüktür, yaptığın şeyden mutlu olmak ise sevgidir. Elbette büyük sorumluluklar var ve bizim için zor olacak, ama bu, yapmaktan mutluluk duyduğum bir görev. Burada kendimi mutlu ve özgür hissediyorum."









Spalletti Juventus'un sözleşmesini neden kabul etti?

Spalletti'nin Juventus ile sözleşmesini uzatma kararı tek bir etkenle değil, kişisel ve mesleki kanaatlerin bir bütünüyle ilişkiliydi. Şöyle dedi: "Her şeyden önce takıma olan inancım. Sonra kendime olan inancım ve son olarak kulübün tarihi. Deneyim, olan biten her şeyi kabullenmeyi ve onunla başa çıkmayı, bunun da bu harika işi yaparken günlük mutluluğunu büyük ölçüde etkilememesini öğretiyor."

Şunları ekledi: "Bu işte bir güzellik var. Tereddüt etmedim ve kuşku duymadım. Kendimi bu dünyada sınamak için biraz zamana ihtiyacım oldu, sonra sözleşmemi yenileme ve gelecekteki çalışmanın temellerini atmaya başlama fırsatı bana doğdu. Herkesin beklediği şeyi başarabilir miyiz, göreceğiz."

Juventus'un yaşadığı mevcut dönemle ilgili olarak Spalletti, kulübün bir değişim ve yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini kabul etti ve şöyle dedi: "Evet, değişim sürüyor. Yeni yönetim bundan söz ediyor, ancak mülkiyet hâlâ aynı ve bu iyi bir şey. Şimdi zamana ve olgunlaşmaya ihtiyacımız var; önceki yönetime benzer bazı adımlar atmamız gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Başlangıç iyi olmadı. Sassuolo karşısında hâlâ canımızı acıtan bir yenilgi var, ama doğru yoldayız. Geçen yıl uzun bir süre boyunca sergilediğimiz seviyeyi, tempoyu ve takım performansını yeniden kazanmak adına işlerin iyi gittiğini görüyorum."

Gianluca Vialli: Spalletti'ye ilham veren adam

Juventus tarihinde kendisine en çok ilham veren kişi sorulduğunda, Spalletti Gianluca Vialli'yi seçmekte tereddüt etmedi ve şöyle dedi: "Kesinlikle Gianluca Vialli. Oyuncu olarak ikili mücadelelerde beni yere yıkar, sonra elimi sıkıp gülümserdi. Futbolu böyle yaşardı. Sahaya güç, gülümseme ve saygı getirdi. Seni bir güreşçi gibi yere seriyordu, sonra bir kardeş gibi ayağa kaldırıyordu. Onun gerçekte kim olduğunu anında anlıyordun."

Zihninde Juventus tarihiyle en çok özdeşleşen teknik adamı seçmesi istendiğinde ise hızla cevap verdi: "Çok kolay: Lippi ve Trapattoni." Ardından Juventus'un tarihî kuşağının isimlerini anımsadı: "Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini ve Boniek." Bu isimleri ezbere mi bildiği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Daha çocukken bile bunları çokça tekrarlardım."

Kendisini Juventus mücadelesine girmeye en çok ikna eden kişiye dair ise Spalletti şöyle dedi: "Ailem her adımda dayanağımdır. Hiçbir zaman bir menajerle çalışmadığım için, bu kişilerle tek bağlantım ailem aracılığıyla oldu."









"Kendimi her zaman eleştirdim": Spalletti eleştirenlerine yanıt veriyor

Spalletti'nin adı kariyeri boyunca, saha içinde dâhi bir teknik adam olduğunu, ancak bazen saha dışında kendini kaybettiğini söyleyen bir anlatıyla özdeşleşti. Fakat o, bu eleştirilerin kendisi açısından bir kriz oluşturduğunu düşünmüyor. Şöyle dedi: "Geçmişte beni eleştirenler vakitlerini ve çabalarını boşa harcadılar. Kendimi her zaman eleştirdim. Bahane ve mazeret uydurmamakta iyiyimdir. Aşırı eleştiri ya da övgüyle karşılaştığımda, bunların yalnızca gelişmeme yardımcı olan kısmını alırım."

Kariyeri boyunca küçümsenme ve eleştirilerle başa çıkma biçimine dair ise şöyle dedi: "Hepimizin küçümsenmeyle başa çıkma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Onunla nasıl başa çıkacağımı öğrendim; insanlar bana her türlü lafı yazdı. Kafamı masama vurdum ve bir tavuk şirketine dava açtım."

Ardından ailesinden eğlenceli bir anı anımsadı: "Ailemde hepimiz harikayız. Eve döndüğümde kardeşim bana bakıp bağırıyor: Harika, herkesi kızdırıyoruz, bu da işini en iyi şekilde yaptığın anlamına gelir. Bu dersi asla unutmamaya çalışıyorum; küçümsenmeyle cesurca yüzleşmenin verdiği o keyif. Çünkü küçümsenmeyi kabullenmek ve herkesi memnun edemeyeceğini bilmek, seni kendin olma konusunda özgür kılan şeydir."

Spalletti, teknik adamın rolünün yalnızca plan ve taktik yapmaktan ibaret olmadığını, bunun yanında oyuncuların ellerindeki en iyiyi sunmasına yardımcı olacak bir ortam yaratmak olduğunu düşünüyor. Şöyle dedi: "Teknik adam bir neşe ortamı yaratmalıdır; ancak en önemlisi, birleştirilmesi ve aynı şekilde düşünmelerinin sağlanması gereken oyunculardır."

Şunları ekledi: "Bireyleri yüzeysel bir biçimde değerlendirmemelisin; aksine onlarda özel bir şeyi öne çıkarmalısın. Yetenek herkese açıktır, ama gerçek neşe ancak sıkı çalışmayla gelir ve değeri bilinmeyen mutlu anlar pişmanlığa dönüşür."

Salah ve Kvaratshelia: İz bırakan oyuncular

Gelişimlerinde belirleyici olduğunu düşündüğü oyuncular sorulduğunda, Spalletti birkaç isim zikretti. Şöyle dedi: "Bazılarını söyleyeyim, zihnimde en net olanları: Udinese'de Pizarro, Napoli'de Kvaratshelia ve Roma'da Mohamed Salah."

Ardından özellikle Salah üzerinde durdu ve şöyle dedi: "Kvaratshelia belli bir futbol türünden geliyordu, ama Salah onu çalıştıran herkese Ballon d'Or kazandırır. Açık konuşalım, farkı yaratan her zaman oyuncunun seviyesidir, çünkü futbol karmaşıktır. İşleri basitleştiren tek şey, futbola dair derinlemesine bir bilgidir."

Yeterince geliştiremediğini hissettiği oyuncu sorulduğunda ise Spalletti tereddüt etmeden Adam Ounas'ı seçti ve şöyle dedi: "Napoli'de Adam Ounas, hiç şüphesiz."

Söz, Spalletti'nin görüşüne göre hâlâ en iyi versiyonunu arayan Dusan Vlahovic'e geldi. İtalyan teknik adam şöyle dedi: "Çünkü hâlâ sükûnetini yeniden kazanmaya ihtiyacı var. Kişisel dengesini bulması gerekiyor, zira ona çok fazla enerji de versen az da versen, hatalarını tek başına yapıyor. Bu bir denge meselesi, doğru duygusal dengeyi bulma meselesi."









Yıldız, Juventus'un lideri mi oldu?

Kenan Yıldız, Spalletti'nin uzun uzun üzerinde durduğu en öne çıkan isimlerden biriydi; özellikle de şu anda takımı etkileyen yokluğuyla birlikte. Şöyle dedi: "Oyuna estetik bir dokunuş katıyor ve onu parlatıyor. Yaptığı her hareket bir dâhilik eseri. O, sistemi kıran biri ve neler yapabileceğini kendisi bile bilmiyor."

Şunları ekledi: "Hücumu başlatıyor, ama yapacağı her çalım hareketi için önceden bir planı yok. Bazen, antrenmanda, biri yapacağı hareketi önceden okuyor, ama o yine de başarıyor. Onu tanısan bile, onu alt edemiyorsun. Yaratıcılığında bir deli o."

Yıldız'ı Salah ve Kvaratshelia gibi yıldızlarla kıyaslamaya koyup koymadığı sorulduğunda ise Spalletti şöyle yanıt verdi: "Bana göre o, Kvaratshelia ile kıyaslanır. Yalnızca biraz daha fazla oynamaya ihtiyacı var, ama beklenmedik durumlar yaratma kabiliyetinde onu çok benzer görüyorum. O her zaman maçın temposunun ve oyun kurallarının dışında kalmaya çalışıyor."

Spalletti, liderliğin her zaman bağırmak ya da takım arkadaşlarıyla sürekli konuşmakla ilişkili olmadığını düşünüyor ve Yıldız hakkında şöyle dedi: "Evet, ona dizginleri verdiler. Harika biri, tıpkı komşumuz gibi son derece sade, ama bir lider. Takımla konuşması şart değil. Udinese'de Nestor Sensini vardı ve tek kelime etmezdi. Hatta bazen selam bile vermezdi, ama karizması herkesi onu izlemeye mecbur bırakıyordu. Çok cazip biriydi."

Zekâ mı, yetenek mi? Spalletti modern futbolun anahtarını açıklıyor

Söyleşinin sonunda Spalletti, futbolun en karmaşık sorularından birine değindi: Zekâ, yetenekten daha mı önemli? Şöyle dedi: "Zihinsel olarak coşkuluysan, hazırsın demektir. Her şey kontrol altında göründüğünde ise başın belada demektir. Aynalar, gelecekteki durumları okumada sana daha büyük bir avantaj sağlar. Oyun artık kaotik hâle geldi."

Şöyle açıkladı: "Eskiden işaretler nettti: sol stoper, bek, mevkiler. Bugün boşluklar sürekli açılıyor ve kapanıyor, oyuncular rol ve görev değiştiriyor. Ama fark, topun ne yaratacağını okuyabilenlerde gizli."

Yerini yeniden kazanmaya çalışan Juventus, dengesini arayan Vlahovic ve istisnai bir yetenek olarak kendini kabul ettiren Yıldız arasında, Spalletti'nin futbolu yalnızca bir dizi plan ve talimat olarak görmediği anlaşılıyor; aksine onu, kişilik, zekâ, cesaret ve kaosu daha gerçekleşmeden okuyabilme kabiliyeti gerektiren bir oyun olarak görüyor. Ve özellikle Juventus'ta, görevi bir takımı yönetmekten daha büyük görünüyor; bu, kulübün bir asrı aşkın bir tarihiyle özdeşleşmiş bir zihniyeti yeniden canlandırma çabası.



