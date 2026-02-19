Spalletti'den Galatasaray mağlubiyeti sonrası Kenan Yıldız kararı

Juventus’ta Avrupa sahnesinde yaşanan ağır yenilginin ardından gündem hızla lig maçına çevrildi.

İtalyan devinde, teknik direktör Luciano Spalletti’nin, genç yıldız Kenan Yıldız için bir tercih yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Derbi sonrası rota lige döndü

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk ayağında Galatasaray karşısında 5-2’lik skorla sahadan ayrılan Juventus, hafta sonu Serie A’da oynayacağı Como mücadelesine odaklandı.

Torino ekibinde teknik heyet, moral ve fiziksel durum analizleri doğrultusunda kadroda değişiklik hazırlığında.

Spalletti’den kadroda sürpriz hamle

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Como karşısında hücum hattında rotasyona gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda Kenan’ın maça yedek kulübesinde başlaması ve ilk 11’de Jeremie Boga’nın görev alması güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

Kararın arkasındaki nedenler

Genç futbolcunun son maçta yaptığı top kaybının golle sonuçlanmasının ardından moral olarak etkilendiği, teknik ekibin ise oyuncuyu koruma amacıyla böyle bir plan üzerinde durduğu belirtiliyor.

Ara transfer döneminde Nice’ten kiralanan Boga’nın antrenman performansı ve hazır görüntüsü de tercih ihtimalini artıran faktörler arasında gösteriliyor. Juventus’ta gözler artık teknik ekibin resmi kadro tercihine çevrilmiş durumda.