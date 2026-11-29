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Ligin 13. haftasında pazar gününün son maçında Como deplasmanında 3-0 yenilen Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, maçın ardından Dazn'a konuştu. Kolo Muani'nin henüz 4. dakikada gördüğü kırmızı kart da elbette soruldu.

"Bu kesinlikle olmaması gereken bir şey. Bazı bağlantıların kopuk olduğu anlamına geliyor. Darbe almış olsan bile tepki olarak böyle bir faul yapamazsın. Şimdi bu konuda da açığı kapatmamız gerekecek."

Fransız oyuncunun tutumuna ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamp isteğe bağlı olduğunda o hep orada. Gereken tutumu gösteriyor ama böyle olaylar yaşanıyorsa bazı zaafları da var. Özür dilemesine gerek yok çünkü kesinlikle üzgündür. Oysa bu maç ileriye doğru sıçrama fırsatımız olabilirdi. Bütün hafta buraya gelip açık bir oyun oynamayı konuştuk ama maç planımız sekteye uğradı."

"Como'ya karşı 10 kişi oynamak çok zor. Buna rağmen sahada iyi durduk ve öne geçme fırsatı da yakaladık. Ardından onların golü geldi ve her şey daha da zorlaştı."

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"Kolo'yu daha ileride, Woltemade'nin yakınında tutup stoperlerle ikiye iki oynamayı denemiştik. McKennie'nin de kanat oyuncusunu kovalamak için geri dönmesine gerek kalmadan geriden koşu yaparak boş alanlara girmesini istemiştik. Elbette ardından her şey altüst oldu."