Henk Spaan, Het Parool için kaleme aldığı köşe yazısında Youri Regeer’e sahip çıktı. Gazetenin Ajax takipçisine göre Amsterdam’da 6 numara pozisyonunda oynayan birine imrenilmez.

Spaan, Regeer’e performans notu olarak 8 verdi ve ayrıca mevcut Ajax hakkında eleştirel bir değerlendirmede bulundu. "Klaassen ve Mokio önündeyken? Ya da Mokio ve Gloukh? Bu görevdeki beklerle birlikte, ucu geride oynama ne anlama geliyor? Yemin ederim, olacak iş değil."

Ajax’ı takip eden Spaan, özellikle Klaassen’e odaklandı. "O gerçek bir Ajaxlı, yıllardır Bay 1-0, ama ensesinde gözü mü var? Buna inanmıyorum" diye hayıflandı alaycı Spaan.

Spaan, ardından Regeer’in menajerlik şirketine nasıl bir talimat vermesi gerektiği yönünde tavsiyede bulundu. "Ben onun yerinde olsam, onlara Fransa’da hızla bir alt zirve takımına ulaşmaları talimatını verirdim. Ajax’taki yeni 6 numara da Regeer kadar sert şekilde boğulacak."

Üstelik Regeer, salı günü doğum gününde çok sayıda nefret içerikli tepkiyle karşı karşıya kaldı. Gözden düşürülen Ajax orta saha oyuncusu bundan o kadar bıktı ki Instagram profilini, geçici olarak ya da olmayarak, erişime kapattı.

Orta saha oyuncusu zaten son haftalarda da çok eleştiri alıyordu. Ajax’ın ön liberosu için bu salı günü de, 23. yaş gününü kutlarken, farklı olmadı. Ajax’ın resmi kanalı, Haarlem doğumlu oyuncuyu bir tebrik mesajıyla ön plana çıkardı. Bu da beraberinde çok sayıda can sıkıcı tepki getirdi.

Bu durum, Regeer’in Instagram profilini karartması için yeterli sebep oldu. Ajax’ın tebrik paylaşımı, tüm kötü tepkiler dahil, şimdilik hâlâ yayında duruyor.

Bu arada Regeer, Şampiyonlar Ligi play-off’larında FC Sion ile oynanacak deplasman maçı öncesinde ayrı bir program uyguladı. Perşembe günü ilk 11’de başlayacak kadar fit olması bekleniyor.