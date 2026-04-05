Spaan, Dünya Kupası grup aşamasında Hollanda milli takımı için ideal yeri belirledi

Henk Spaan'a göre, Hollanda milli takımı yaklaşan Dünya Kupası'nda mutlaka grup birincisi olarak yoluna devam etmek zorunda değil. Futbol yorumcusu, Het Parool gazetesindeki düzenli köşesinde, F Grubu'nda iyi bir üçüncü sıranın yeterli olacağını yazıyor.

Hollanda, Dünya Kupası'nın ilk aşamasında Japonya, İsveç ve Tunus ile karşılaşacak. Birinci ve ikinci sırayı alan takımlar, ayrıca en iyi sekiz üçüncü sırayı alan takımlar da son 16 turuna yükselecek. Bunun nedeni, ilk kez 48 ülkenin finallere katılması ve toplamda 32 takımın ikinci tura yükselmesi.

"Hollanda'nın F Grubu'nda iyi bir üçüncü olması durumunda İsviçre, Meksika veya ABD'nin beklediğini inceledim," diyor Spaan olası bir senaryoyu özetliyor. "Grup ikincisi olurlarsa, tahminimce Brezilya ile karşılaşacaklar. Grubu kazanırlarsa Fas bekliyor."

Oranje gözlemcisi, "Japonya'nın aşılması zor bir rakip olduğu yönünde endişeli bir tahmin" içinde. "Tabii Koeman, J. Timber ve De Ligt gibi güçlü oyuncuları savunmada oynatıp Van Dijk, Emegha ve Gakpo'nun boy avantajını kullanmazsa. Takım olarak Japonya daha iyi, ama biz daha uzunuz."

Spahn'a göre, Dünya Kupası'na zorlu bir başlangıç yapmak Hollanda milli takımı için felaket anlamına gelmez. "1982 İtalya'sını düşünün: üç beraberlik. Brezilya geldiğinde, makine gibi çalıştılar," diyerek İtalyan takımının kazandığı dünya şampiyonluğuna atıfta bulunuyor.

"Bu analizle ilgili bir uyarı yapmam gerek: ilkokulda zihinsel matematik ve hesaplamadan dokuzlar alsam da, liseye geldiğimde bu yetenek o kadar kaybolmuştu ki, dört sınıfın ardından matematiksiz HBS A'ya geçtim," diyerek Spaan yazısını sonlandırıyor.

Hollanda, 2022 Katar Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Penaltılara uzanan heyecan verici bir maçın ardından, daha sonra dünya şampiyonu olacak Arjantin'e yenildi.