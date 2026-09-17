24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083386181.jpgANP
Rian Rosendaal

Çeviri:

Spaan, Ajax’ın forveti hakkında övgü dolu konuştu: "Bu kadar büyük bir yetenek"

Ajax

Henk Spaan, Kasper Dolberg’in Willem II karşısındaki (5-1) performansına hayran kaldı. Het Parool yazarı, Ajax’ın Danimarkalı forvetine hatta 8+ not verdi.

Spaan, Dolberg’in topu göğsüyle Davy Klaassen’in önüne indirdiği ve onun da ardından kaleye sert vurduğu bir anı anlatıyor. "Geçen sezonun Dolberg’i, topu göğsüyle Davy Klaassen’e hazırladıktan sonra onun alev gibi şutuyla midesinden vurulurdu. Şimdiki Dolberg ise topu indirdikten sonra oradan uzaklaşması gerektiğini biliyordu."

Dolberg, takım arkadaşı forvet Oscar Gloukh’un da Willem II karşısında gol atmasını sağladı. "Sahip olduğu özgüven, sağ ayağının dışıyla Oscar Gloukh’a gönderdiği no-look pasta ortaya çıktı; Gloukh da golü attı."

"Dolberg için iki asist ve bir gol. Eğer bunu bir oyuncuya gönül rahatlığıyla veriyorsam, o Danimarkalıdır; yetenekle dopdolu", diyen Spaan, Danimarkalı forvetin önümüzdeki dönemde formunu korumasını umuyor.

Ajax muhabiri, bir gol ve bir asistle oynayan Gloukh’u da öne çıkarıyor. "En güzel ortası, 23. dakikada Berghuis’e yaptığı ortaydı. Gloukh bir asist ve bir golle oynadı, ayrıca mükemmel futbol oynadı."

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Excelsior crest
Excelsior
EXC

Spaan son olarak teknik direktör Míchel’e de övgüler yağdırdı. "Bu teknik adam bir şeyi doğru yapıyor", sözleriyle bu yaz göreve getirilen İspanyol çalıştırıcı için ara değerlendirmesini yaptı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin