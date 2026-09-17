Henk Spaan, Kasper Dolberg’in Willem II karşısındaki (5-1) performansına hayran kaldı. Het Parool yazarı, Ajax’ın Danimarkalı forvetine hatta 8+ not verdi.

Spaan, Dolberg’in topu göğsüyle Davy Klaassen’in önüne indirdiği ve onun da ardından kaleye sert vurduğu bir anı anlatıyor. "Geçen sezonun Dolberg’i, topu göğsüyle Davy Klaassen’e hazırladıktan sonra onun alev gibi şutuyla midesinden vurulurdu. Şimdiki Dolberg ise topu indirdikten sonra oradan uzaklaşması gerektiğini biliyordu."

Dolberg, takım arkadaşı forvet Oscar Gloukh’un da Willem II karşısında gol atmasını sağladı. "Sahip olduğu özgüven, sağ ayağının dışıyla Oscar Gloukh’a gönderdiği no-look pasta ortaya çıktı; Gloukh da golü attı."

"Dolberg için iki asist ve bir gol. Eğer bunu bir oyuncuya gönül rahatlığıyla veriyorsam, o Danimarkalıdır; yetenekle dopdolu", diyen Spaan, Danimarkalı forvetin önümüzdeki dönemde formunu korumasını umuyor.

Ajax muhabiri, bir gol ve bir asistle oynayan Gloukh’u da öne çıkarıyor. "En güzel ortası, 23. dakikada Berghuis’e yaptığı ortaydı. Gloukh bir asist ve bir golle oynadı, ayrıca mükemmel futbol oynadı."

Spaan son olarak teknik direktör Míchel’e de övgüler yağdırdı. "Bu teknik adam bir şeyi doğru yapıyor", sözleriyle bu yaz göreve getirilen İspanyol çalıştırıcı için ara değerlendirmesini yaptı.