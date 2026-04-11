Sözsüz... Laporta, Real Madrid'in yenilgisini alaycı bir şekilde yorumladı

Juan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, dün Cuma günü La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile Girona arasındaki maçın bitiminden hemen sonra, Barcelona'nın yeni başkanıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Barcelona, bugün Espanyol'u yenmeyi başarırsa, La Liga'nın zirvesinde Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarabilir.

İkili, fotoğrafta geniş bir gülümsemeyle poz verdi. Masip başparmağını gösterirken, Laporta ise Real Madrid'in Girona ile berabere kalmasının ardından zaferi ifade etmek için yumruğunu havaya kaldırdı.





Masip, fotoğrafa "Söz yok arkadaşlar!" yazısını ekledi ve güç, mutluluk ve "Blaugrana" renklerinde iki kalp emojisi ekledi.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Laporta, ezeli rakibinin tökezlemesinden sonra sevincini gizleyemedi. Fotoğraf, sosyal medyada hızla yayıldı ve Madrid taraftarlarının öfkesi ile Katalan tarafının alaycı tepkileri arasında farklı tepkilere yol açtı.



