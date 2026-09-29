Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, son birkaç saat içinde "Avrupa'nın Brezilyası" ile ilgili durumunu saran belirsizliği daha da artırdı.

Bazı raporlar, önceki gün pazar günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci turunda Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette forma giymemesinin ardından, Ronaldo ile Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus arasında anlaşmazlıklar yaşandığına dair tahminlerde bulunmuştu.

Portekizli yıldızın bugün salı günü, spor salonunda bazı çalışmalar yapmak amacıyla kaldığı otele dönmesi gerekçesiyle ülkesinin milli takım antrenmanına katılmaması, bu tahminlerin dozunu daha da artırdı.

Bu tahminlerin ortasında Ronaldo, kişisel "X" hesabından Portekiz forması giydiği bir fotoğrafı, ülkesinin bayrağı ve kalp simgesiyle birlikte paylaştı.

Hiçbir kelime içermeyen bu mesaj, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının üçüncü turunda öbür gün perşembe günü oynanacak Danimarka maçına 48 saat kala, Ronaldo'nun öfkelendiğine dair söylentileri azaltmak için geldi.

Ronaldo, ilk turda Galler'e karşı oynanan ve 1-0'lık galibiyetle sona eren maçta ilk 11'de yer almış, ancak gol atmayı ya da asist yapmayı başaramamış ve iki takımdaki en kötü puanı alarak Norveç karşısında yedek kulübesine oturmuştu.