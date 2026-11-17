Hollanda Milli Takımı'nın Almanya karşısında aldığı ağır yenilginin yankıları son düdükle birlikte sona ermedi. Öfke sahadan soyunma odasına taşınırken milli oyuncular, maçta yaşanan çöküşün sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini kabul etti.

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Hollanda Milli Takımı, pazartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçında Almanya'ya 5-0 yenilerek son 67 yılın en kötü sonuçlarından birini aldı.

Virgil van Dijk'ın yerine kaptanlık bandını takan Denzel Dumfries, maçın ardından oyuncular arasındaki havayı şöyle anlattı: "Elbette aramızda öfke vardı. Böyle bir şey yaşanmamalı ve bunu dile getirmek de doğal. Öfkeli ve utanmış hissediyorum." Bu sözleri Bild gazetesi aktardı.

Real Madrid'in bek oyuncusu, soyunma odasında oyuncular arasında sözlü bir tartışma yaşandığını da açıkladı: "Maçtan sonra karşılıklı sözler de söylendi. Tamamen katıldığım bazı şeyler de dile getirildi. Bunların en önemlisi, işler zorlaştığında biz oyuncuların sorumluluğumuzu üstlenmemiz gerektiğiydi."

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Dumfries sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım olarak sorun yaşadığımızda her şey çöküyor." Deneyimli oyuncu bu sözleriyle, Hollanda'nın ikinci yarıda Almanya'nın üstünlüğüyle baş edemeyerek maç içinde nasıl dağıldığına işaret etti. Oyuncuların toparlanma çabaları yalnızca son düdüğün ardından yaşananlarla sınırlı kalmadı. Almanya'nın beş farkla önde olduğu 77. dakikada Dumfries, çöküşe karşı bir tepki ortaya koymak için takım arkadaşlarını toplanmaya çağırdı ve Hollandalı oyuncular saha içinde bir araya geldi.

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Kaleci Bart Verbruggen bu toplanmanın nedenini şöyle açıkladı: "Mesele biraz gurur göstermekti. Maçı kazanamayacağımız çok açıktı ama durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çalışmamız gerekiyordu."

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Teknik direktör Xavi de yaşadığı şokun büyüklüğünü kabul ederek şunları söylemişti: "Bugün yaşananlar benim için bir şok. Doğru ruh olmadan ne futbolda ne de hayatta hiçbir şey başaramazsınız. İkinci ve üçüncü gollerden sonra çöktük ve bu, yaşanmaması gereken bir şey."

Bu yenilgi, Hollanda'nın Yunanistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Yaklaşık bir saat boyunca maçın içinde kalmayı başaran ancak ardından 17 dakika içinde dört gol yiyen takım, Almanya karşısında seviyesini koruyamayınca milli takımdaki hava bir anda tersine döndü.

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Dumfries ve takım arkadaşları, tabloyu düzeltmek için kısa sürede bir fırsat bulamayacak. Hollanda Milli Takımı, Mart 2027'den önce yeni bir uluslararası maça çıkmayacak. Bu süre, teknik ekip ve oyunculara çöküşün nedenlerini gözden geçirmek ve Almanya karşısında açıkça ortaya çıkan sorunları çözmek için zaman tanıyacak.

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