Şık mavi takımı ve geniş bir gülümsemeyle Edin Dzeko, 35 derecelik kavurucu öğle güneşinde Schalke’nin kulüp binasından ayrıldı; imzasının ardından çekilen ilk fotoğrafı yeni iç saha formasıyla genç bir taraftar kaptı. Ancak Schalke 04, Bosnalı golcü yıldızın sözleşmesinin 2027’ye kadar uzatıldığını öğleden sonra resmen duyurmadan önce, yeni sezon takım fotoğrafı da dahil olmak üzere içeride halledilmesi gereken bazı programlar vardı.

Haftanın başlangıcında Berger Feld çevresinde de hareketlilik yoğundu. Bir anlaşma tamamlandı, bir diğeri son anda bozuldu; bunun yanında Dünya Kupası oyuncusu Nikola Katic, Medicos’ta dönüşü için yoğun şekilde çalışırken, Robin Gosens ile Dejan Ljubicic ise şimdilik sakatlıkları nedeniyle dinlenmek zorunda.

Dzeko ise sezonun son bölümünde ve Dünya Kupası’nda kendisini zaman zaman yavaşlatan omuz sakatlığını atlattı ve yeniden tam hazır hale geldi. Bosna-Hersek ile son 32 turunda ABD’ye 2-0 yenilerek Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından, VfL Wolfsburg formasıyla Bundesliga’daki son maçına çıkmasının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra Almanya’nın en üst liginde bir kez daha ses getirmeye hazır.

Dzeko, sözleşmesini uzattıktan sonra, "Bundesliga’ya yükselmek kariyerimin önemli anlarından biri. Bu olağanüstüydü" dedi ve ekledi: "Hâlâ açım. Ve Bundesliga’da da takımımıza yardım etmek istiyorum."

Sportif direktör Frank Baumann, tatilde onu ziyaret etti; teknik direktör Miron Muslic, kaptan Kenan Karaman ve Bosna Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Katic ise Dzeko’ya mesaj attı ve telefonla görüştü. Dzeko’yu Floransa ve Milano’daki ortak dönemlerinden tanıyan yeni transfer Gosens de kamuoyu önünde övgü dolu sözler kullanmıştı: "Edin çok iyi bir insan, harika bir futbolcu. Bunun gerçekleşmesi benim kişisel arzum."

Jesper Lindström zaten Gelsenkirchen’deydi

Ancak birlikte sahaya çıkmaları şimdilik pek mümkün görünmüyor, çünkü Gosens hafta sonu Kassel’deki hazırlık maçında (5-0) uyluğundan sakatlanmıştı. Schalke cephesi, sakatlığın tam olarak ne kadar süreceğine dair bilgi vermezken, Bild bunun birkaç hafta olduğunu yazdı. Cumartesi günü ikinci yarıda sahayı sekerek terk eden oyun kurucu Dejan Ljubicic’in ise yalnızca "küçük bir baldır sakatlığı" yaşadığı ve antrenmanlara sadece geçici olarak ara vereceği belirtildi. Katic’in salı günü Dzeko ile birlikte takım antrenmanlarına başlaması bekleniyor.

İlk büyük gelişme ise daha önce gece saatlerinde yayılmıştı. İlk olarak Bild, hafta sonundan bu yana hatta Gelsenkirchen’de bulunan eski Frankfurtlu Jesper Lindström’ün transferinin gerçekleşmediğini yazdı. Daha sonra Sky da, İtalyanların sözlü anlaşmalara tekrar tekrar uymamasının ardından SSC Napoli ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını aktardı. Buna göre anlaşmazlık konularından biri de kiralık transferin satın alma opsiyonu mu yoksa satın alma zorunluluğu mu içereceğiydi.

DFB-Pokal’da Regionalliga ekibi Hallischer FC’ye karşı oynanacak ilk resmi maç öncesinde Muslic’in önünde hâlâ üç dolu antrenman haftası ve iki mutlak sert test var. "Schalke-Tach" kapsamında S04, cumartesi günü İtalya’nın üst düzey ekiplerinden Atalanta Bergamo’yu ağırlayacak, bir hafta sonra ise Veltins-Arena’nın 25. yılı vesilesiyle yıldızlar topluluğu Real Madrid konuk olacak.