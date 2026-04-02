"Sözleşmeyi uzatma konusunda ortak istek"... PSG'nin Enrique'nin sözleşmesini yenileme teklifinin ayrıntıları

2023 yazında Paris Saint-Germain'e geldiğinden beri, teknik direktör Luis Enrique Fransız kulübüyle olağanüstü bir başarı elde etti.

Paris yetkilileri, sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanan bu seçkin teknik direktörden son derece memnun olduklarını belirtiyorlar.

Son aylarda tartışıldığı gibi, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve ekibi, eski Barcelona teknik direktörüyle çalışmaya devam etmek istiyor.

Bu istek karşılıklı gibi görünüyor... Geçen hafta "Sport" gazetesi, Haziran 2030'a kadar uzanan yeni bir sözleşme konusunda olumlu görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Bugün "L'Équipe" gazetesi bu bilgileri doğruladı ve Paris Saint-Germain'in Enrique'ye yıllık yaklaşık 20 milyon avroluk dev bir maaş teklif edeceğini ekledi.

Bu miktar, Enrique'yi futbol dünyasının en yüksek maaşlı teknik direktörleri arasına sokacak.

Şu anda Enrique, aylık yaklaşık 1 milyon euro kazanıyor ve bu rakam yeni sözleşmede artırılacak.

(Ayrıca okuyun)... Enzo Fernandez'in davranışları Chelsea oyuncularını kızdırdı... Ayrılığı yaklaştı mı?