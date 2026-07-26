Bir basın raporuna göre, Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain ile sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından Fransız kulübü, kendisini transfer etmek isteyen kulüplerden büyük bir meblağ talep ediyor.

Daha önce Lyon forması giyen oyuncunun Parisli kulüple sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Ancak cazip bir maaş teklifine rağmen, mevcut durumunun kendisine geleceğe dair yeterli güvence sunmadığı düşünülüyor.

Paris'in kanat oyuncusu yeni bir meydan okuma arıyor ve kesinlikle tekliflerden yana sıkıntı çekmeyecek. Liverpool, Arsenal ve Bayern Münih kendisine ilgi gösterdi; ancak 23 yaşındaki oyuncunun Liverpool'u tercih ettiği söyleniyor.

Bununla birlikte, bu transferi tamamlamak için İngiliz kulübünün büyük bir meblağ harcaması gerekecek.

RMC Sport kanalından gelen son bilgilere göre, RMC Sport Parisli kulüp, Fransa ile Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşan Barcola için son derece yüksek bir fiyat belirledi ve bu rakam 170 milyon euroya ulaştı.

Bu meblağ, özellikle Chelsea'nin Morgan Rogers'ı transfer etmek için ödediği devasa rakamla (138 milyon euro) ve Manchester City'nin Elliot Anderson'ı transfer etmek için ödediği rakamla (135 milyon euro) gerekçelendiriliyor.

Bu rakam aynı zamanda iki kez Avrupa şampiyonu olan takımın transfer piyasasında benimsediği yeni stratejiyi de doğruluyor ve önemli mali kazanç elde etme kapasitelerini ortaya koyuyor.

Hatırlatmak gerekirse, Barcola 2023 yazında Lyon'dan 45 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e katıldı ve Parisli kulüple tüm kulvarlarda çıktığı 152 maçta bugüne kadar 39 gol attı (37 gol de asist yaptı).