Ruhr Nachrichten'in haberine göre Borussia Dortmund, Cezayirli oyuncunun sona erecek sözleşmesini uzatmak için şu anda herhangi bir girişimde bulunmuyor. Oyuncunun kendisinin sözleşme uzatmak isteyip istemediği de belirsiz.

Bensebaini, teknik direktör Niko Kovac'ın tercih ettiği Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton ve Joane Gadou'dan oluşan stoper üçlüsünün arkasında, BVB'de şu anda yalnızca forma için rekabet eden oyuncu konumunda. Geçen sezon ilk 11'in düzenli isimlerinden biriyken bu sezon çoğu zaman yedek kulübesinde oturmak zorunda kalıyor.

Buna karşın 31 yaşındaki oyuncu, az sayıdaki forma şansında, son olarak Bundesliga'daki Eintracht Frankfurt maçında olduğu gibi, performansıyla beğeni topladı. Bensebaini, SGE karşısında ikili mücadelelere tavizsiz girdi, her şutun önüne atladı ve en zor anlarda bile sık sık ayağını araya soktu.

"Ramy'nin deneyimli bir oyuncu olduğu hemen anlaşılıyor. Sezon başında çok fazla oynamadı ama oyuna girip maçı güven veren bir performansla tamamlıyor. Ayrıca iki üç iyi ileri çıkışı oldu ve bir kez daha gol yemeden oynamamızda büyük pay sahibiydi" diyen sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken, Cezayirli oyuncudan övgüyle söz etti.

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Bensebaini yine de Dortmund'un Almanya Kupası'nda SV Werder Bremen'e karşı oynayacağı maçta sahada olmayacak. FC Bayern Münih'e karşı oynanan Süper Kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç daha cezalı.

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Ramy Bensebaini ne zamandan beri BVB'de oynuyor?

Bensebaini, tüm kulvarlarda şu ana kadar altı maça çıktı. Sezon başlangıcını kaburga ezilmesi nedeniyle kaçırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçta ve geçen hafta sonu Bundesliga'da ilk 11'de oynadı.

31 yaşındaki oyuncu, 2023'ten beri BVB ile sözleşmeli. O dönemde Borussia Mönchengladbach'tan sarı-siyahlılara bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Savunma oyuncusu, o tarihten bu yana 112 maçta on gol ve on bir asist kaydetti.