Real Madrid, kaleci mevkisiyle ilgili büyük bir zorlukla karşı karşıya. Kulüp, sözleşmesinin sonuna yaklaşan Thibaut Courtois'nın yerine geçecek özel bir kaleci bulmak zorunda kalacak.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Thibaut Courtois'nın dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu yazdı. Belçikalı, Real Madrid'in kazanmasına defalarca katkıda bulunan kritik kurtarışlarıyla kulüpte uzun ve değerli bir miras sahibi. Ancak sözleşmesi gelecek haziranda sona erecek ve ilerleyen yaşı (34) onu kaçınılmaz olarak belki de son evrelerinden birine sürükledi.

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Bu nedenle, bir süredir, Real Madrid'in sözleşmesini en az bir sezon daha uzatma planlarına rağmen, kulüp bir alternatif bulmak için gizlice çalışıyor. Bu ise, diğer yandan, hiç de kolay bir iş olmadığını kanıtlıyor.

Nitekim Liverpool, aday kalecilerden birini, üstelik Courtois'ya benzer özelliklere sahip birini (Belçikalı, Genk gençlik akademisinde yetişmiş ve büyük potansiyel sahibi) 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu kaleci, 18 yaşındaki Luca Brugmans; Genk'in ilk kalecisi olan oyuncu, bu sezon oynamaya devam edecek, ancak kiralık olarak.

Boyu iki metre olan genç kaleci, Real Madrid'de büyük takdir görüyordu ve "Cadena Cope" radyosuna göre kulüp, önümüzdeki aylarda onu transfer etmeyi düşünüyordu.

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Ancak Liverpool bu kez daha hızlı hareket etti ve transferi kendi lehine sonuçlandırdı. Bunun sonucunda Real Madrid hedefini değiştirmek zorunda kaldı ve kısa listesinde bir oyuncu eksildi.