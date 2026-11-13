İngiliz "The Sun" gazetesinin bugün cuma günü öne çıkardığına göre, Manchester United, Pochettino ile iki buçuk yıllık bir sözleşme konusunda anlaştı. Ayrıca kulüp, Arjantinli teknik adamı ABD Millî Takımı ile olan sözleşmesinden kurtarmak için 7,4 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.
Manchester United'ın Pochettino ile anlaşmasını bugün resmen açıklaması bekleniyor.
Pochettino, Liverpool karşısında Manchester United'ı yönetecek
54 yaşındaki Pochettino, uluslararası arada verilen molanın ardından 22 Kasım'da oynanması planlanan Liverpool ile yapılacak bir sonraki maçta Manchester United'ın teknik ekibinin başında yer alacak.
Manchester United ile anlaşmasına rağmen Pochettino, mevcut dönemde ABD Millî Takımı ile görevine devam edecek. Nitekim takımı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti karşısında oynanacak iki maçta yönetmesi bekleniyor.
İlk maç cumartesi, rövanş maçı ise salı günü oynanacak. Ardından Pochettino, yeni görevine başlamak üzere Manchester şehrine gidecek.
Related Topics
ABD ile iki yılın ardından yeni bir deneyim
Pochettino, iki yıl önce ABD Millî Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmiş ve takımı, yaz aylarında ülkenin ev sahipliği yaptığı son Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımıştı.
Arjantinli teknik adam, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra Manchester United kapısından Premier Lig'e geri dönecek.
Pochettino, Chelsea'nin başına geçmeden önce Southampton ve Tottenham ile başarılı deneyimler yaşayarak İngiliz futbolunda büyük bir tecrübeye sahip oldu.
Carrick, felaket bir başlangıcın ardından ayrılıyor
Manchester United'ın Carrick'i görevden alma kararı, takımın bu sezon yaşadığı felaket başlangıç nedeniyle geldi; kulüp kendini küme düşme bölgesinde buldu.
Manchester United, Premier Lig'deki ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet elde ederken dört kez mağlup oldu ve son üç sıradan birinde yer aldı.
Buna rağmen Manchester United, Carrick'in takımla geçirdiği dönemde ortaya koyduklarını övmeye özen gösterdi ve gerek eski bir oyuncu olarak gerekse son teknik direktörlük görevi boyunca kulübün efsanelerinden biri olarak konumunu vurguladı.
Kulübün dün perşembe günü yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Michael Carrick, Manchester United'da bir efsanedir ve her zaman öyle kalacaktır. Bir oyuncuyken yaptığı gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en yüksek düzeyde özveri ve profesyonellik gösterdi."
Açıklamada şöyle devam edildi: "Geçen sezon boyunca gösterdiği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman takdir ve gurur konusu olmaya devam edecek."
Carrick, perşembe sabahı Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesislerine giderken son kez görülmüştü.
Rapora göre teknik adam, antrenman tesislerine sabah saat 07.50'de ulaştı ve saat 10.15'te, yani kulübün görevden alma kararını resmen açıklamasından birkaç dakika önce tesislerden ayrıldı.
Carrick'in Manchester United'ın teknik ekibinin başındaki son maçı, pazar günü Aston Villa karşısında 4-4 berabere sonuçlanmıştı. Bu sonuç, takımı küme düşme bölgesinde tuttu ve teknik direktör üzerindeki baskıyı artırdı.