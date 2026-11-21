Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sözleşmesiyle ilgili kamuoyu önünde tekrarlanan açıklamalarını bugün, Cumartesi günü eleştirdi.

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Birlik, söz konusu açıklamaların olası müzakereler öncesinde oyuncu ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir strateji olduğunu belirterek kulüpten sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı göstermesini, oyuncunun sağlık durumunu ve geleceğini kamuoyu önünde tartışılan bir meseleye dönüştürmemesini istedi.

FIFPRO'nun tutumu resmi bir açıklamayla ortaya kondu. Açıklamada Bayern yöneticilerinin sözlerinden derin endişe duyulduğu ifade edildi ve kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß, CEO Jan-Christian Dreesen ile eski CEO Karl-Heinz Rummenigge'nin, Musiala'nın sakatlıktan dönüşüyle eş zamanlı olarak oyuncunun sözleşmesine ilişkin konuları birbirine benzer biçimde sorguladığı vurgulandı.

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Birliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bizim görüşümüze göre bu açıklamalar, herhangi bir müzakere öncesinde Musiala ve temsilcileri üzerinde baskı kurmaya yönelik koordineli bir strateji niteliği taşıyor. Bayern Münih büyüklüğünde ve saygınlığında bir kulübün bundan daha iyi davranması gerekirdi."

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Açıklamada Bayern'in oyuncusunu koruma sorumluluğu taşıdığı belirtildi ve gelecekle ilgili belirsizliğin, özellikle sakatlıklardan sonraki iyileşme dönemlerinde profesyonel futbolcuların ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Birlik, Musiala'nın geleceğinin ve sağlık durumunun kamuoyunda tartışma konusu haline getirilmesinin oyuncu üzerindeki baskıyı artırdığını da vurguladı.

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FIFPRO, sözleşmeye ilişkin her türlü çekincenin medya açıklamalarından uzak durularak oyuncu ve temsilcileriyle özel olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sözleşmelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan birlik, oyuncunun sakatlanmasının ya da performansının düşmesinin kulübe daha önce kabul ettiği şartları yeniden masaya yatırma hakkı vermediği gibi, art arda olağanüstü performanslar sergileyen bir oyuncunun da otomatik olarak maaş artışı talep etme hakkı kazanmadığını açıkladı.

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Açıklamada ayrıca kulüplerin, liglerin ve oyuncu birliklerinin FIFA düzeyinde sözleşme istikrarını oyunun temel ilkelerinden biri olarak kabul etme konusunda uzlaştığı ve bu ilkenin hem kulüpleri hem de oyuncuları koruduğu hatırlatıldı.

FIFPRO, açıklamasını Musiala'ya ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine saygı gösteren tüm oyunculara destek verdiğini vurgulayarak tamamladı ve kulüplerden de aynı şekilde davranmalarını istedi.

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Bu karşı karşıya geliş, kulübün onursal başkanı Uli Hoeneß'in Musiala'nın eski seviyesine dönüp dönemeyeceği konusundaki şüphelerini dile getirmesiyle başlayan bir dizi tartışmalı açıklamanın ardından yaşandı. Oyuncunun daha önce açıkladığına göre Musiala, kısa süreli absans nöbetlerine yol açan ve ilaçlarla bir ölçüde kontrol altına alınabilen nörolojik bir rahatsızlıkla mücadele ediyor.

Hoeneß ayrıca oyuncudan beklenen performans ile yüksek maaşı arasındaki orantı meselesini de gündeme getirmişti. Ardından Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, kulübün oyuncunun durumundaki gelişimi değerlendirmeyi bekleyeceğini ve gerekirse ilerleyen süreçte ailesi ve menajerlik ekibiyle oturup konuyu görüşebileceğini söyledi.

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Kulübün eski CEO'su ve Denetim Kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge de tartışmaya dahil olarak Musiala'nın eski seviyesine dönmesinin garanti olmadığını ve alışılagelen yeteneklerine yeniden kavuşamaması durumunda maaşının tartışma konusu olabileceğini ifade etti.