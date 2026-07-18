Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Sözleşmeler imzalandı… Francesco Trincao, Suudi Al-Ahli’nin yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi oldu

Transfers
Trincao
Al Ahli
Sporting CP
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız, Alman teknik direktör Matthias Jaissle’nin takımına katılacak

Sporting Lizbon’da forma giyen Portekizli Francesco Trincão, Suudi Al-Ahli’nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği dördüncü transfer oldu.

Bazı basın haberleri, Al-Ahli'nin Portekizli kulübü Sporting Lizbon ile transfer detayları üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, önümüzdeki yaz transfer döneminde Trincao ile sözleşme imzalamaya yakın olduğunu ortaya koymuştu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Trincão'nun cumartesi sabahı erken saatlerde kulübün sportif direktörü Rui Pedro'nun huzurunda, 2030'da sona erecek 4 yıllık sözleşmeyi imzaladığını bildirdi.

Daha önceki basın haberlerine göre, Portekizli oyuncu 45 milyon avro artı 5 milyon avro değişken ödeme karşılığında Al-Ahli'ye katılacak ve yıllık 10 milyon avro maaş alacak.

"El-Raqi", oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok Avrupa kulübüyle rekabet içine girerek, bir dizi müzakere sonunda transferi sonuçlandırmayı başardı.

Club Friendlies
Rio Ave crest
Rio Ave
RA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Club Friendlies
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Strasbourg crest
Strasbourg
STR

26 yaşındaki oyuncu, Norveç'in Tromsø kulübünden transfer edilen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh, Abha kulübünden transfer edilen Suudi kanat oyuncusu Meshal Al-Mutairi ve Rusya'nın Krasnodar kulübünden transfer edilen Ermeni oyuncu Edward Spirtseyan'ın ardından, Al-Ahli'nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği dördüncü transfer olacak.

Bu gelişme, Al-Ahli’nin Al-Fateh kulübünden transfer edeceği orta saha oyuncusu Naif Masoud ile ilgili bir başka transferi de sonuçlandırmaya yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Al-Ahli, bu takviyelerle 10 yıldır kazanamadığı Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmanın yanı sıra, üst üste üçüncü sezon Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumayı hedefliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin