Sözleşmeler imzalandı… Francesco Trincao, Suudi Al-Ahli’nin yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi oldu

Sporting Lizbon’da forma giyen Portekizli Francesco Trincão, Suudi Al-Ahli’nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği dördüncü transfer oldu.

Bazı basın haberleri, Al-Ahli'nin Portekizli kulübü Sporting Lizbon ile transfer detayları üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, önümüzdeki yaz transfer döneminde Trincao ile sözleşme imzalamaya yakın olduğunu ortaya koymuştu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Trincão'nun cumartesi sabahı erken saatlerde kulübün sportif direktörü Rui Pedro'nun huzurunda, 2030'da sona erecek 4 yıllık sözleşmeyi imzaladığını bildirdi.

Daha önceki basın haberlerine göre, Portekizli oyuncu 45 milyon avro artı 5 milyon avro değişken ödeme karşılığında Al-Ahli'ye katılacak ve yıllık 10 milyon avro maaş alacak.

"El-Raqi", oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok Avrupa kulübüyle rekabet içine girerek, bir dizi müzakere sonunda transferi sonuçlandırmayı başardı.

26 yaşındaki oyuncu, Norveç'in Tromsø kulübünden transfer edilen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh, Abha kulübünden transfer edilen Suudi kanat oyuncusu Meshal Al-Mutairi ve Rusya'nın Krasnodar kulübünden transfer edilen Ermeni oyuncu Edward Spirtseyan'ın ardından, Al-Ahli'nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği dördüncü transfer olacak.

Bu gelişme, Al-Ahli’nin Al-Fateh kulübünden transfer edeceği orta saha oyuncusu Naif Masoud ile ilgili bir başka transferi de sonuçlandırmaya yaklaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Al-Ahli, bu takviyelerle 10 yıldır kazanamadığı Suudi Ligi şampiyonluğunu geri kazanmanın yanı sıra, üst üste üçüncü sezon Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumayı hedefliyor.