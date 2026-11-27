Arsenal'ın kaptanı Martin Ödegaard, önümüzdeki dönemde sözleşmesini yenilemek için kulüp yönetimiyle anlaşmaya varacağına inandığını belirtti. Norveçli yıldız, takımda devam etmekten mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalmak istediğini vurguladı.

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Bu açıklamalar, Arsenal yönetiminin Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya ve Piero Hincapie'nin sözleşmelerini uzun vadeli olarak uzatarak bazı kilit oyuncularının geleceğini güvence altına almaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Ödegaard'ın mevcut sözleşmesi 2028 yazında sona eriyor , ancak Norveçli oyuncu geleceği konusunda endişe duymuyor. Özellikle kulübün takımda kalmasını istediğine ve kendisine yeni bir teklif sunacağına güveniyor.

Ödegaard, Sky Sports News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu durum beni hiç endişelendirmiyor. Bunu defalarca söyledim, burada çok mutluyum ve bu kulübü seviyorum. Daha uzun yıllar burada kalmayı umuyorum ve kulübün de bundan memnun olduğunu düşünüyorum."

Ödegaard şöyle devam etti: "Endişelenmeye gerek yok, bu konuda bir çözüm bulacağız. Önemli olan sahaya odaklanmak, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

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Londra ekibiyle ilgili hedeflerine de değinen Arsenal kaptanı, kupa kazanmaya devam etmek istediğinin altını çizdi ve amacının mümkün olan tüm kupalar için mücadele etmek olduğunu vurguladı.

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Norveçli oyuncu, "Burada kesinlikle daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Arsenal ile her şeyi kazanmak istiyorum. İster yeniden Premier Lig olsun, ister Şampiyonlar Ligi ya da yerel kupalar, hedefimiz bu. Her şeyi kazanmak istiyoruz" dedi.

Ödegaard sözlerini şöyle sürdürdü: "Bireysel başarılar gibi diğer şeyler ise takımın elde ettiklerinin bir sonucu olarak gelecektir. En önemlisi takım."

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Arsenal'ın gelişmeye ve daha fazla başarı elde etmeye devam edebileceğine inandığını belirten Ödegaard, "İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Bunu başarabileceğimizi kanıtladık, şimdi ise bunu tekrarlayabileceğimizi kanıtlama, daha fazla kupa kazanma ve bir adım daha ileri gitme zamanı" ifadelerini kullandı.

Norveçli yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Burada her şeyimiz var. Teknik ekip de, harika kadro da, özel oyuncular ve insanlar da."

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Ödegaard, Ocak 2021'de sezon sonuna kadar kiralık olarak Real Madrid'den Arsenal'a katılmış, aynı yılın yazında ise 35 milyon euro artı bonuslar karşılığında Londra ekibine kalıcı transferi için sözleşme imzalamıştı.

Ödegaard o günden bu yana geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Bu, Arsenal'ın 2003-2004 sezonundan bu yana ligdeki ilk şampiyonluğu oldu. Norveçli oyuncu ayrıca iki kez Topluluk Kalkanı'nı kazandı ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi, ancak finalde Paris Saint-Germain'e penaltılarla kaybetti.

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Ödegaard, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 253 maça çıktı, bu maçlarda 47 gol atıp 48 asist yaptı. Bu sezon ise tüm turnuvalarda 19 maçta forma giydi, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Arsenal şu anda 28 puanla Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor ve önümüzdeki pazar günü Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanıyor . Bu karşılaşma, Premier Lig'in 12. haftasının zirve mücadelesi olacak.