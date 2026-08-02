Hücum oyuncusu, temmuz başındaki Dünya Kupası'nda Brezilya ile son 16 turunda Norveç'e elenmesinin (1-2) ardından pazar günü içinde Dünya Kupası tatilinden Madrid'e dönüyor. Pazartesi günü antrenmanlara başlayacak ve böylece yeni sezon hazırlıklarına giriş yapacak. İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, hemen sonrasında ise kritik görüşmeler planlanıyor.

Vinicius'un ilk olarak yeni teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili arasında, şubat ayında Real'in Şampiyonlar Ligi'nde Mourinho'nun eski kulübü Benfica ile oynadığı maçtaki ırkçılık skandalından kaynaklanan hassas bir geçmiş bulunuyor. Ancak ikili arasında artık kötü kan kalmadığı ve Mourinho'nun Vinicius'tan vazgeçmek istemediği ifade ediliyor.

Oyuncunun geleceğini nasıl gördüğünü ise Mourinho ile yapacağı görüşmenin ardından son olarak Real yöneticilerine açıklaması bekleniyor. Madrid ekibinin, Vinicius'tan hızlı bir karar vermesini istediği aktarılıyor. Önünde iki farklı seçenek var: Real'de sözleşme uzatmak ya da bu yaz FC Arsenal'e transfer olmak. Eflatun-beyazlılar, Brezilyalıyı mevcut sözleşmesinin biteceği 2027'nin ardından bedelsiz olarak kaybetmekten kesinlikle kaçınmak istiyor.

Real Madrid ile Vinicius Junior arasındaki görüşmelerde imza bonusu kilit nokta olabilir

Vinicius'un Bernabeu'daki sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı sorusu yaklaşık bir buçuk yıldır gündemi meşgul ediyor. 26 yaşındaki oyuncunun prensipte kendisini hâlâ Blancos'ta gördüğü belirtilse de, mali konularda görüşmelerde engeller ortaya çıktı. Bunların ne kadar derin olduğu konusunda ise sürekli farklı değerlendirmeler yapıldı. The Athletic'in son haberine göre, kulüp ile oyuncunun beklentileri arasında hâlâ belirgin farklar bulunuyor.

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Saygın internet portalı, sözleşme uzatma görüşmelerindeki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele alıyor. Buna göre Vinicius cephesi, 2025 ilkbaharından bu yana kendisine yılda yaklaşık 30 milyon euro kazandıracak toplam bir paket üzerinde ısrar ediyor. Bu paketin içinde bir imza bonusunun da yer aldığı ve The Athletic'e göre asıl düğüm noktasının da bu olduğu belirtiliyor.

Çünkü Real'in buna kesinlikle yanaşmak istemediği, Vinicius'un ise bunu toplamda süper yıldız takım arkadaşı Kylian Mbappe'den daha fazla kazanmasının tek yolu olarak gördüğü ifade ediliyor. Mbappe de 2024 yılında Paris Saint-Germain'den bonservissiz olarak İspanya'nın başkentine transfer olduğunda tam da böyle, üstelik oldukça yüksek, bir imza bonusu garantisi almıştı.

Real Madrid, Vinicius Junior'a sunduğu sözleşme teklifini artık iyileştirmek istemiyor

Zaman zaman Vinicius'un Madrid'de kalmak için taleplerini düşürmeye hazır olduğu söylense de, şu ana kadar bunun gerçekleşmediği açıkça görülüyor. Şimdi geri adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlerde ortak şekilde aktarıldığı üzere, Real'in pozisyonu net: Artık teklif iyileştirilmeyecek. Dolayısıyla Vinicius ya şu anda masada bulunan sözleşme teklifini kabul edecek ya da büyük ihtimalle satılacak.

İşte bu noktada FC Arsenal devreye giriyor. The Athletic 'e göre Gunners, Vinicius'un belirsiz durumunu aylardır perde arkasında olası bir mega transferin çerçevesini çizmek için kullanıyor. Kısa süre önce İngiliz medyası da ortak şekilde, Arsenal'in Vinicius için rekor bir teklif planladığını ve Brezilyalı dribbling ustasını kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmak istediğini yazdı.

FC Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katacak mı? "Mikel Arteta ona bayılıyor"

"Mikel Arteta ona bayılıyor" diye yazan The Athletic, İngiliz şampiyonunun teknik direktörüne yakın bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Vinicius sözleşme uzatmazsa biz hazır olacağız." Arsenal'de, son dönemde çok başarılı olan takıma yeni bir boyut katabilecek dünyada yalnızca birkaç oyuncu olduğunun farkında olunduğu belirtiliyor. Bu nedenle Londra ekibinin, Vinicius için geleneksel maaş yapısını bozmaya hazır olduğu kaydediliyor. Haberde, İngiliz kulübünde bu transferi bitirebileceklerine dair iyimserliğin bulunduğu da ifade ediliyor. Özellikle de Vinicius, sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmış olması nedeniyle muhtemelen piyasa değerinin biraz altında bir bedelle alınabilecek durumda olabilir.

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The Athletic ayrıca, daha önce düzenli olarak Gunners ile anılan PSG kanat oyuncusu Bradley Barcola için Arsenal'in transfer yarışındaki temkinli tutumunu, ellerinde Vinicius gibi daha da büyük bir koz olabileceğine işaret olarak yorumluyor. Brezilya milli oyuncusu, Arsenal'in bu yaz sol kanat için Christos Tzolis'e ek olarak kadrosuna katmak istediği takviye adına mutlak 1 numaralı seçenek olurdu (Beşiktaş'a giden Leandro Trossard'ın yerine Club Brugge'den 40 milyon euroya gelmişti).

Bu arada Real'in, Vinicius'un yerine potansiyel bir alternatifi de uygun şekilde şimdiden bulmuş olabileceği belirtiliyor: Yan Diomande. RB Leipzig'in kanat oyuncusuyla İspanyol ikincisinin şimdiden anlaşma sağladığı, ancak Bundesliga kulübüyle pazarlıkların karmaşık ilerlediği aktarılıyor. Real'in Diomande'yi alabilmek için en az 120 milyon euro bonservis ödemesi gerekecek. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu ise RB'nin açıklamasına göre hastalık nedeniyle Avusturya'daki kamp kadrosuna götürülmedi. Sky'ın haberine göre ise Diomande zihinsel olarak Leipzig'den şimdiden ayrılmış durumda ve her koşulda Real'e transfer olmayı hedefliyor.